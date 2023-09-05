Убитого военного зовут Михаил Пичугин. Ему было 48 лет, и он жил в Свердловской области. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Военная полиция до смерти забила россиянина

Михаил Пичугин 3 июня этого года заключил контракт по минобороны России на два года и собирался участвовать в войне в Украине. После этого мужчину отправили на учебу в Оренбургскую область. По словам его сестры и жены, он жаловался, что там его избивают.

В августе Пичугина перевели в Ростовскую область. Там он с сослуживцами пошел помыться на реку, после чего они выпили. Родственники рассказали, что мужчин заметили сотрудники военной полиции, приковали наручниками к дереву и стали избивать.

Позже россиянину стало хуже и его отвезли в больницу. 23 августа Пичугину сделали операцию, а на следующий день он скончался. Брату мужчины сказали в морге, что военный умер от травмы головы. Ему показали тело, на руке погибшего виднелись кровавые следы, похожие на следы от наручников.

В Крыму оккупант застрелил контрактника из Москвы

Напомним, что недавно во временно оккупированном Крыму захватчик застрелил своего сослуживца. Так, скончался 42-летний сержант Алексей Л.

Оказалось, что Алексей Л. зашел на позицию российских солдат и рядовой увидел его. Он спросил пароль, но тот не ответил. После этого Руслан М. произвел два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда был выстрел на поражение. Соответствующие материалы уже передали в военно-следственный отдел России.