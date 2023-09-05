Вбитого військового звати Михайло Пічугін. Йому було 48 років, і він жив у Свердловській області. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Військова поліція до смерті забила росіянина

Як стало відомо, Михайло Пічугін 3 червня цього року уклав контракт із міноборони Росії на два роки та збирався брати участь у війні в Україні. Після цього чоловіка відправили на навчання до Оренбурзької області. За словами його сестри та дружини, він скаржився, що там його б'ють.

У серпні Пічугіна перевели у Ростовську область. Там він із товаришами по службі пішов помитися на річку, після чого вони випили. Родичі розповіли, що чоловіків помітили співробітники військової поліції, прикували кайданками до дерева та почали бити.

Пізніше росіянину погіршало і його відвезли до лікарні. 23 серпня Пічугіну зробили операцію, а наступного дня він помер. Брату чоловіка сказали в морзі, що військовий помер від травми голови. Йому показали тіло, на руці загиблого було видно криваві сліди, схожі на сліди від наручників.

У Криму окупант застрелив контрактника з Москви

Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованому Криму загарбник застрелив свого товариша по службі. Так, помер 42-річний сержант Олексій Л.

Виявилось, що Олексій Л. зайшов на позицію російських солдатів і рядовий його побачив. Він запитав пароль, але той не відповів. Після цього Руслан М. зробив два постріли у повітря, але чоловік продовжував рух. Тоді був вистріл на ураження. Зазначається, що відповідні матеріали вже передали до військово-слідчого відділу Росії.