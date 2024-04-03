Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что Кремль после теракта в "Крокус Сити Холле", ответственность за который взяла на себя ИГИЛ, ищет новых союзников. Даже среди признанных в мире террористических организаций.

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Процесс начался и в других странах

Официальное признание Россией Талибана, которое может произойти в будущем, напрямую связано с тем, что Москва пытается создать новые альянсы в борьбе против ИГИЛ.

Россияне решили, что лучшим путем борьбы с ИГИЛ будет пойти на еще более глубокое сотрудничество с Талибаном – теперь уже юридически закрепленное. Несмотря на то, что до сих пор талибы и их государство в России считается террористической организацией.

Талибы и Исламское государство – смертельные враги, и довольно давно. С точки зрения ИГИЛ, талибы являются предателями и отступниками, потому что они нарушили негласный кодекс террористов, пошли на сотрудничество с преступными режимами, в частности Владимира Путина. Именно эти режимы ставят своей целью уничтожение исламских ячеек,

– объяснил политолог.

Россиянам придется:

отменить террористический статус Талибана;

официально признать их государство, правительство;

"требовать" их вступления в ООН и другие представительства (по логике россиян).

Это размывание очень тонкой границы между понятиями "террорист" и "борцы за свободу". Эта граница очень опасна, потому что сегодня можно признать режим талибов, а завтра кто-то признает легитимный статус Исламского государства,

– отметил он.

В то же время этот процесс уже начался и в других странах. Так, правительство Испании склоняется к тому, чтобы признать Палестинское государство. Если это действительно произойдет, то это означает, что "лед тронулся", и дальше может начаться необратимый процесс.

"Палестинское государство и в частности причастную к нему организацию ХАМАС многие страны считают также террористической. Это опасность, которая имеет далеко идущие последствия", – отметил Тарас Березовец.

Талибан Возник в 1994 году в Афганистане как радикальное исламистское движение. Талибы воевали с армией США, однако после вывода американских войск с территории Афганистана в 2021 году, Талибан захватил территорию страны. Признан террористической организацией, в частности в России. Однако в марте 2022 года Кремль установил дипломатические отношения с Афганистаном.

Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно