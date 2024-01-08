Дело в том, что начав в феврале 2022 года полномасштабное вторжение на территорию Украины, Владимир Путин впервые в политической деятельности положил свое будущее в руки другого государства. Больше об этом, как Россия второй раз в истории может потерять флот и как силы украинской ПВО шокировали оккупантов – читайте далее в разговоре 24 Канала с капитаном армии обороны Израиля в отставке Григорием Тамаром.

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Россия может полностью потерять флот во второй раз в истории

Воздушные силы Украины поразили аэродром Саки в Крыму, где базировалась российская авиация. 22 декабря 2023 года были сбиты 2 вражеских самолета на Юге. Британская разведка подытожила, что сбивание этих самолетов сорвало планы россиян наступать на плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины. Видим, что продолжается работа, которая меняет ход войны. Интересно понять, как именно, ведь видим, что происходит определенный паритет и события, которых раньше не было? Наши силы продолжают пробивать то, что базируется в Крыму – в тылу врага.

Дело в том, что наступление, которое пытались осуществить Вооруженные Силы и которое не завершилось ожидаемым успехом, не должно создавать иллюзию несбывшихся надежд у украинцев или давать слишком много оптимистических прогнозов россиянам. Я сейчас объясню, что я имею в виду.

Накануне летнего наступления россиян в 2022 году: "накачивалась" российская пропаганда якобы сейчас будет сокрушительный удар, затрещит фронт, россияне прорвут его и на этом будет конец войны. Там были большие потери, которые закончились очень скромными успехами российской стороны.

И что, после этого мы говорили о том, что война закончилась: россияне потерпели поражение и на этом все закончилось? Нет, ничего не закончилось. Была попытка наступления, успехи наступления были скромные, а потери колоссальные. На этом все закончилось.

Потом украинцы накопили силы и перешли в наступление, когда имели возможность. Наступление не дало тех результатов, на которые рассчитывала украинская сторона. И что теперь все – война проиграна, снимай шинель и иди домой?

Нет. То же, как россияне, которые полтора года назад не добились успеха, как они хотели, так и вам сейчас это не удалось сделать все в той мере, как вам хотелось бы. Если бы вы вышли к Мелитополю или Азовскому морю – на этом стратегически все было бы закончено для России, но этого не произошло.

У вас пока еще нет количественного превосходства в артиллерийских и ракетных системах над Россией, но наметилось качественное преимущество в определенных технологических средствах. Это средства противовоздушной обороны, некоторые из видов военной техники, дальнобойные, высокоточные ракеты и так далее. И вы пытаетесь этими средствами изменить не стратегический расклад – это невозможно ими сделать, – но по крайней мере изменить эмоциональную атмосферу, прилагая усилия в этом направлении.

Сейчас возник абсолютный парадокс – вам не удалось достичь поразительных успехов на суше, но, не имея военно-морского флота, вы смогли нанести россиянам очень болезненный удар именно по Черноморскому флоту на море. То есть в истории войн такого еще не было, чтобы государство, не имеющее военно-морского флота, "долбило" военно-морской флот другой стороны.



Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" сейчас на ремонте / Getty Images

Сейчас мы вышли в совершенно другую технологическую плоскость. Мы сейчас наблюдаем совершенно другие реалии по возможностям огневого поражения теми или иными средствами. Видите, у вас нет флота, однако вы парализовали до определенной степени флот России, загнали его в бухты и он не действует сейчас и близко так, как действовал полтора года назад, когда Москва подходила к острову Змеиному и тому подобное.

Вы пытаетесь на море достичь стратегических последствий, действуя хирургическими методами. Россияне уже один раз за свою историю теряли Черноморский флот – после Крымской кампании. У них заняло много дипломатических, политических усилий, чтобы впоследствии восстановить. Но сейчас они могут потерять его второй раз в своей истории.

Силы ПВО устроили сюрприз россиянам

Теперь относительно действий ваших сил ПВО – они действительно демонстрируют очень высокую подготовку и результативность, учитывая, что ПВО – всегда вспомогательный вид поиска и очень редко были прецеденты, когда силами ПВО можно было свести к нулю господство врага в воздухе.

Но в любом случае КПД (коэффициент полезного действия – 24 Канал) ваших ПВО достаточно высокий. Это абсолютный сюрприз для россиян. Они стратегически не рассчитывали на это. Они думали, что, имея господство воздуха, будут "обрабатывать" вас, как сирийцев в свое время. Однако этого и близко не происходит.

Россияне гордились тем, что они вошли в войну в ситуации, что у них все летчики имели боевой опыт. Правда, они имели боевой опыт безнаказанных бомбардировок в Сирии, когда с той стороны не было ПВО.

Опять-таки, если бы американцы дали ATACMS не 20 штук, а 200 – пошла бы совсем другая игра. Крым вообще во всей этой истории превратился в совершенно несоответствующую своей реальной роли разменную монету. То есть для россиян Крым до определенной степени "игла в яйце Кощея". Там спрятана смерть, и если забрать у Владимира Путина Крым, то на этом идеологически рухнул бы весь фундамент его режима.

Вы пытаетесь сделать так, как можете, исходя из тех условий, в которых находитесь. Вы действуете правильными способами, верно. Единственное, что у вас действительно где-то не хватило сил, ресурсов.

Для Украины сложилась уникальная ситуация

Сейчас у вас сложилась уникальная ситуация и преступление ею не воспользоваться. Дело в том, что начав эту войну, Путин впервые в политической карьере вложил в руки другой зарубежной стороны свое политическое будущее.

В следующий раз у него выборы в марте. Вам необходимо до этих выборов сделать Путину ощутимый подарок. Такой, чтобы избиратель оценил, как благосклонно российской стороне правление Владимира Владимировича, и как "прекрасно" начинать агрессивные войны против миролюбивых соседей.



В марте 2024 года в России состоятся президентские выборы / Getty Images

Например, можно уничтожить Крымский мост в качестве подарка к выборам. Это будет достойный подарок к выборам в России. Можно провести показательный рейд в сторону Москвы легкой механизированной бригадой. Кстати, там фронт абсолютно оголенный, минных полей особо нет, поэтому все в ваших руках. А то, что американские партнеры могут пригрозить – они и нам могут пригрозить, но ведь мы делаем то, что нам надо, когда нам это действительно надо.

Но у вас и оружие на руках, а у нас есть определенная зависимость. Вы тоже говорили, если бы дали 200 ракет, а не 20. В этом смысле, возможно, силами легиона "Свобода России" или РДК осуществить второй "пригожинский поход"?

Как вариант, безусловно, я с вами согласен. Это один из сценариев, абсолютно целесообразный, тем более такое "событие" – выборы в "основе европейской демократии" – России. Пусть люди возьмут свои российские паспорта и сходят проголосуют, проверят, как там на избирательных участках дела, все ли бюллетени ровно в рядочки разложены. Будто контрольная комиссия – народ – хочет знать правду, в таком ключе.

Что касается нас (Израиля – 24 Канал) и американцев, для меня, как гражданина и отставного израильского офицера, на самом деле был очень неприятным сюрпризом уровень материально-технической зависимости между Израилем и США. В прошлом такого не было, впервые мы столкнулись с таким.

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У нас определенные виды боеприпасов стали заканчиваться через несколько дней после широкомасштабных боевых действий. Например, высокоточные авиационные бомбы. Я считаю, что сейчас задача нашего гражданского общества давить на правительство, чтобы такой ситуации не было. Мы заставим наше правительство работать, мы умеем это делать.

Шестидневную войну мы выиграли в 1967 году. Нам никто не помогал: ни Америка, ни Франция. И мы своими боеприпасами, своими самолетами, своими танками смогли разгромить пять арабских армий и Советский Союз в придачу. Поэтому нам надо ставить задачи обществу, формулировать их понятно и заставлять власть выполнять свою работу.

Мы говорим о походе по территории России или уничтожении Крымского моста, но, мне кажется, глобально это ничего не изменит. Раньше россияне говорили "все идет по плану", сейчас изменили формулировку на "цели "сво" будут достигнуты". Вы правильно сказали: наверное, у нас только один ключ – это вернуть себе Крым.

Общественные процессы в тоталитарных государствах происходят очень медленно. Не так, как в демократии. Например, у вас "Майдан" – это был вопрос нескольких дней – недель, пока народ как тополиный пух "вспыхнул". В тоталитарных государствах это не так. Там процессы набирают обороты очень долго. Например, Иран – народное возмущение формируется, это длительный процесс. И в России также.

Но когда оно уже выйдет в критическую плоскость, точку невозврата, то будет иметь взрывной характер – то, что в свое время происходило в царской России, как там происходили революции: и Первая русская революция, и Февральская революция, и Октябрьский переворот и так далее.

Я слежу за тем, что сейчас в России происходит, наверное, больше, чем вы. Потому что, в отличие от граждан Украины, я достаточно много общаюсь с разными россиянами. И там даже среди людей, которые в целом за Путина, есть это ощущение, что "что-то не то, нас где-то там обманули, верните мне мужа" и так далее.

Понимаете, как работает пропаганда? Как психотерапевт скажу: первое, что нужно сделать с человеком – это запугать. Когда у человека повышается уровень тревожности, то снижается способность к критическому мышлению. Так устроена физиология мозга.



Российская пропаганда / Shutterstock

Соответственно, надо было сначала убедить, что у вас радиоактивные утки, комары, зараженные какими-то инфекционными заболеваниями. Пропаганда годами работала над этим. Сейчас россияне думают, что с той стороны границы "фашисты", не люди, значит с ними можно делать все что угодно. В праве на гуманитарный подход отказано.

Когда человека месяц – два пичкают ложью, то ему хорошо. А потом, когда кровь льется, люди возвращаются без рук или ног, или вообще не возвращаются – извилины потихоньку начинают шевелиться. И вот у них уже немного не складывается картинка.

Поэтому какое-то серьезное военное действие накануне выборов могло бы иметь непрогнозируемые последствия на внутриполитическую ситуацию в России. Я сейчас не говорю о том, что если Крымский мост, условно, разрушить 10 марта, то 14 марта Путина не изберут. Но это может сдвинуть какие-то тектонические плиты внутри российского общества.

О влиянии "хлопка" в Белгороде на россиян

Те события, которые начались в Белгороде, как-то начали двигать эти плиты? Понятно, что не фундаментально, но все же.

Потихоньку. Все эти события идут в одну копилку. Конечно, они влияют.

Вообще я все время пропагандирую идею, что чем убедительнее будут успехи ваших Вооруженных Сил на поле боя, тем это "отрезвление" у россиян будет быстрее наступать. Ваша стратегическая задача в том, чтобы это "отрезвление" наступило как можно быстрее и в полном объеме.

ВСУ доказали свою невероятную способность. Никто на это не рассчитывал на Западе, поверьте – я знаю, что говорю. Вам давали две недели, а вы воюете уже два года. Я лично до начала войны считал, если война состоится, то вы не выдержите, а оно вот как вернулось. Понимаете?

Я говорю сейчас о людях, которые с генеральскими звездами писали аналитические статьи якобы "Киев за три дня упадет" и так далее. Все делают ошибки. Но когда человек их делает – надо признавать. А когда человек не признает ошибок, это очень плохо для всех, прежде всего для этого человека.

Однако что бы ваша армия ни сделала, все равно по ту сторону границы останется Россия, она не исчезнет. Мне кажется, ваш стратегический интерес заключается в том, чтобы там действительно на определенном этапе сменилась власть. На какую-то с "человеческим лицом", потому что с фашистской Россией рядом жить очень трудно. Это надо превращать свою страну в большой военный лагерь.

В этом есть свои плюсы и минусы, я вам говорю, как человек, который живет в большом военном лагере. Впрочем, возможно, у вас нет другого выбора и вам надо развивать общество по израильской модели. Мы готовы, кстати, делиться опытом, рассказывать, как это можно сделать, чтобы вы наших ошибок тоже не повторяли. Потому что у нас тоже есть ошибки, как вы знаете. Все мы, так сказать, не без греха.

Путин придумал очередные сказки

Путин готовит детей. Сейчас детям 6 – 8 лет. Конечно, они пойдут на войну, когда им будет 18 лет и больше. Получается так, что он готовится воевать буквально вечно. И вот недавно тоже сказал, что все страны хотели использовать ресурсы России. Якобы у Запада были специалисты, которые развалили Советский Союз. Это я цитирую Путина. Он сказал, что Россию не успели развалить, вот не дожали немного. А то, что "с ручки ее кормили" – забыл сказать.

Там, видимо, есть на Западе "специалисты по развалу" и "специалисты по завалу" – разнопрофильные (смеется Тамар – 24 Канал). У нас был такой премьер-министр Рудольф. Он потом сел в тюрьму за кражу. У нас бывает так, что даже премьер-министра могут посадить. У нас никто не имеет иммунитета. Так вот, я не его фанат, никогда не был его сторонником, но не в этом сейчас дело абсолютно. Когда он вышел на пенсию, уже отсидел, он давал интервью интересное.

Он как раз был тем человеком, который руководил Израилем, когда наступило "потепление" между Израилем и Россией.

Он сказал открыто: "А почему вы удивляетесь (войне – 24 Канал)? Я же вам давно это говорил, что Путин намерен восстанавливать Советский Союз. Он мне об этом говорил открытым текстом в 2005 году". Человек об этом рассказывает. Он сидел с Путиным и разговаривал.

Какие там специалисты по "развалу" или "завалу"? Что это за страна такая, которую могут какие-то "специалисты по развалу" развалить?

Слушайте, можно было посмотреть на этих руководителей Советского Союза. Эти люди руководили государством. Люди, которые не имеют минимального образования. Это люди, которые не имеют квалификации. Они колхозом не могли бы руководить.

Брежнев был необразованный человек. Необразованный, не получивший минимального образования. Ну, Андропов был – культурный человек, действительно профессионал в своих вопросах. Устинов был, допустим, он действительно разбирался в своих сферах.

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Однако там 90% управленцев высшего и среднего уровня – это были необразованные люди, они еще и ставили задачи. Это было самое империалистическое государство после Второй мировой войны. Там все было накачано на оборону. У них перекос был. Как оно могло не рухнуть?

Оно должно было рухнуть вообще в середине 1970-х годов. Просто произошла война на Ближнем Востоке в 1973 году между Советским Союзом, его сателлитами и Израилем. И сателлиты были разгромлены, кстати. Однако в результате очень поднялись цены на нефть. Вот это и спасло Советский Союз, потому что по-другому он бы в конце 1970-х годов развалился просто.

Просто развалился бы на фрагменты, как несостоявшаяся экономическая модель. Не может кухарка управлять государством, не может. Для того чтобы управлять такой "машиной", нужно иметь интеллект, определенную политическую культуру, квалификацию и профессиональные знания.

Поэтому Путин может рассказывать сказки о развале. Слушайте, валить свои проблемы и свои недоработки на "злобный Запад" может только ущербный человек, который имеет чувство собственной неполноценности, несостоятельности.

Россия богатая страна. Если бы они не воровали друг у друга... Точнее так – пусть воруют, но так, как в других странах. У нас тоже воруют, но у нас можно за это сесть в тюрьму, даже если ты премьер-министр. Если наберут доказательную базу, конечно.

В то же время в России все нарушают закон, никто не соблюдает, а посадить могут того, на кого ткнут пальцем. Вот такая методика в тоталитарных государствах.

"Нужно сформировать замену НАТО"

Этот год непонятен. Не знаем, что нас ждет и чем он закончится. Владимир Зеленский говорит, что это важный год. Однако он непонятен нам в отношениях с США и поставками оружия. Кажется, все потом сойдется вокруг выборов. Будет ли там Трамп, Байден? Сейчас нейтральное понимание, что будет происходить в США.

Я не политик, я военный человек. Я не разбираюсь в политических вопросах США, чтобы комментировать это. Я знаю только, что Обама был худшим президентом США для Израиля за всю историю. Однако я могу ответить, каким будет 2024 год. Это будет год старых врагов и новых друзей – и для вас, и для нас.

Сформировалась парадоксальная ситуация. Допустим, Израиль и Украина. Это совершенно разные государства, они в разных условиях находятся. Однако, по стечению обстоятельств, у нас одни враги и друзья. Интересно получается. Я даже не имею в виду США – нашего большого друга, от которого мы зависим больше, чем хотелось бы.

Возьмем страны Европы, а именно произраильские государства, которые поддержали Израиль в нашей войне (с ХАМАС – 24 Канал), начавшейся в октябре. К примеру, Чехия сказала, что будет поддерживать Израиль, Польша, страны Балтии, Финляндия. Это ничего вам не напоминает? Это не те государства, которые вам на помощь пришли?

Может пришло время сформировать совсем иной "центр силы" на замену не реализованному НАТО и странному Евросоюзу. Возможно нужно сформировать "евразийский оборонный союз", в который входили бы Украина, Израиль, Польша, Чехия и страны Балтии.

Политическим "патроном" этого союза предложить стать Великобритании. Поскольку Великобритания впервые, наверное, с 1950-х годов "играет" свою независимую политическую игру.



Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак / Getty Images

Если бы такой союз начал формироваться, приобрел реальные контуры, то американцы первыми "прискакали" бы, чтобы взять его под патронаж и дальше контролировать. Тогда начался бы другой расклад. Это не была бы отдельно Украина, которая истекает кровью. Это не был бы Израиль, который является чрезвычайно уязвимым политическим государством и не может существовать без политического спонсора.

Это был бы конгломерат стран, которых не устраивает ситуация, когда угрожают не смертельные враги, когда так называемые "европейские ценности", которые являются подделкой и извращенные представления о демократии и гуманизме, представляют собой фундамент разработки представлений о добре и зле в этих государствах.

Например, Чехия платит Евросоюзу штраф за то, что не пускает иммигрантов. То есть люди откупаются деньгами, чтобы к ним не пришли "веселые" люди и насиловали их женщин. В Чехии не хотят так жить, в Польше не хотят так жить.

Если там человек совершает тяжкое преступление, он должен за это нести наказание. Тем более не нужно людям, которые склонны совершать такие правонарушения, давать возможность получить статус беженца. Я почему-то не слышал, чтобы украинцы, бежавшие от войны в Европу, кого-то там насиловали. Почему-то я не припоминаю таких случаев, поэтому может дело не в статусе беженца.

Для победы нужны фундаментальные вещи

Что мы увидим в конце 2024 года? Я вполне серьезно рассматриваю "патовый" сценарий, где мы можем увидеть то же, что увидели в конце 2023 года. Однако я также рассматриваю сценарий, что могут произойти кардинальные изменения, потому что ваши слова прекрасно подкрепляются к созданию какой-то внутренней коалиции и конкуренции внутри нее.

Граждане Украины продемонстрировали всему миру, что они настоящие воины. Гражданам Украины нужно продемонстрировать свою политическую зрелость и умение выдерживать долгое противостояние.

Вы говорите, что Владимир Путин работает с 6-летними детьми. Почему вы не работаете? А где работа с будущими призывниками? С теми, кому сейчас 14 лет. В Израиле с призывниками начинают работать с 15-летнего возраста и готовить их к службе в армии.

У нас в Израиле нарабатывается четкое понимание, что армия – это гарантированная социальная (защита – 24 Канал). Почему вы этого не делаете? Где вы будете брать мобилизационный ресурс? Почему не создаются на территории Польши предприятия по производству боеприпасов? Совместные предприятия между Украиной, Польшей или другими игроками. Пусть выпускают высокоточное оружие, боеприпасы, а потом продают во всем мире.

Сейчас Путин начал "гонку вооружения" и снаряды будут продаваться, как "горячие пирожки", если вы не создадите свою конкурентоспособную оборонную промышленность. За рубежом кто-то поможет?

Израиль, например, зависит от Америки, но у нас свои танки. Вы можете сказать, что нас так не бомбят как вас, и это правда. Однако мы врагами окружены, а у вас – Польша. Почему вы не используете ее как стратегический тыл в полном объеме? Для того чтобы победить, вам нужно делать более фундаментальные вещи, а не только демонстрировать безграничный героизм и высокую выучку на поле боя.

Уже сейчас понятно, что Украина – это не 22 армия в мире, а первая армия в континентальной Европе. Это сейчас каждому понятно, что так, как воюете вы, мало кто умеет. Впрочем, одной лихостью и смелостью мировые войны не выигрывают.

Когда была гражданская война между Югом и Севером в Соединенных Штатах. Южане демонстрировали безграничное мужество на поле боя, однако они проиграли. Хотя в начале у них было больше ресурсов. Это война "в долгую", война ресурсов, война менеджмента управления войсками.

В начале вы продемонстрировали, что у вас менеджмент намного превосходит российский – это была одна из причин, почему сначала от Киева, потом от Херсона и Харькова смогли отбросить россиян. Это война логистических цепочек. Вот что такое современная война.