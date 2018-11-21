Самоубийство девочки, которая написала письмо Путину: появились новые детали ее смерти

Во вторник, 20 ноября, в Сафановом Смоленской области России в подъезде нашли труп 14-летней девочки Натальи Хатченковой, что накануне писала письмо президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщило местное издание "Смоленская народная газета".

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По данным ведомства, о том, что дочь написала президенту, ее мать узнала от заведующей. Заведующая подошла к маме и уточнила имя и отчество ее дочери. После чего сообщила, что девочка обратилась к Президенту России. Сначала, после разговора с матерью, девочка отрицала этот факт, однако затем призналась: "Мама, я случайно отправила", сказала она, видимо, предвидя проблемы с руководством больницы.

Девочка оставила две предсмертные записки – одну для полиции, с ее именем, фамилией и адресом места жительства. Другую – прощальную для мамы и сестры, в которой призналась, что устала от издевательств со стороны одноклассников.

Стало известно, что ребенок публиковал в социальной сети "Вконтакте" фотографии с подписью: "Скажите честно, кому я нужна?", "Не то, чтобы я что-то потеряла, у меня изначально ничего не было". 14-летний ребенок, как и все подростки, хотел поддержки, понимания и любви. Также девочка мечтала поехать в Питер после окончания 9 класса.

Я устала быть хорошим человеком. Я устала быть доброй и милой со всеми. Я устала вечно страдать и плакать. Я устала быть в депрессии и заниматься саморазрушением. Я решила стать сильной, холодной, эгоистичной и свободной. Я поняла, что никому не нужен мой мир и мои чувства. Я приняла то, что люди – это монстры, они жестокие и беспощадные,

– этот текст был опубликован на ее стене "Вконтакте".

Школьница искала друзей по переписке, которые увидят в ней человека, а не объект для насмешек. После ее смерти все обратили внимание на депрессивные картинки с надписями "кому я нужна", "почему же вы такие злые" и тому подобное.



Фото погибшей девочки

"Извини нас всех, в первую очередь, взрослых. В друзьях у Маши 24 человека. Статус такой стоит с 6 октября. Неужели никто не увидел, не понял, не почувствовал ... Страшно от нашего безразличия ... Страшно. Больно. Врагу не пожелаешь. Но девочку уже не вернуть", – говорится в одном из комментариев.