Самоубийство летчика Волошина: какие основные версии рассматривает полиция

В Николаеве правоохранители рассматривают три основные версии самоубийства военного летчика и бывшего временно исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на ответ полиции города на их запрос.

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Как отметили представители правоохранительных органов, среди версий они рассматривают:

– совершение самоубийства в состоянии душевного волнения;

– совершение самоубийства в связи с профессиональной деятельностью на посту временно исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт";

– совершение самоубийства в связи с принуждением его к выполнению противоправных действий (доведение до самоубийства).

Также в полиции добавили, что досудебное следствие продолжается. В частности, уже допрошены представители Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Правоохранители о самоубийстве Волошина

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. 19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой упоминается о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской области Алексеем Савченко. К слову, ранее правоохранители рассматривали шесть версий трагедии: самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью; доведение до самоубийства; суицид из-за конфликта во время службы; самоубийство из-за семейных проблем; самоубийство в состоянии душевного волнения и несчастный случай.