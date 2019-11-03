Сервис Airbnb прекращает аренду жилья для вечеринок из-за стрельбы в США

Онлайн сервис для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb больше не сдает дома для вечеринок в аренду. Причиной этого стала стрельба на Хэллоуин в американском городе Оринду.

В результате стрельбы погибли 5 человек, сообщает BBC. Все погибшие арендовали дом на праздник через этот сервис.

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Теперь в Airbnb заявили, что "запрещают дома для вечеринок в нашем сервисе и удваивают усилия в борьбе с несанкционированными мероприятиями".

Мы также хотим уделить больше внимания поведению хозяев, чтобы это не приводило к таким ужасным последствиям, как в Оринду,

– подчеркнул генеральный директор компании Брайан Чески.

Так, дом в Оринду забронировали якобы для небольшой группы людей, однако потом праздновать Хэллоуин пришли более 100 человек.

Для выявления таких помещений сервис будет удваивать уровни проверки для определения рисков проведения вечеринок.

Кроме того, будет создана специализированная команда быстрого реагирования на вечеринки.

Полиция не смогла арестовать подозреваемых в убийствах, а чиновники сказали, что нашли в доме несколько видов оружия. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал Конгресс принять закон о контроле над оружием.

"Наше сердце болит за жертв и всех тех, кто пострадал от этой ужасной трагедии", – отметил он.

Что нужно знать об Airbnb?

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру, работающий по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast — "Надувной матрас и завтрак".

Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.