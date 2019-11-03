Сервис Airbnb прекращает аренду жилья для вечеринок из-за стрельбы в США
Онлайн сервис для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb больше не сдает дома для вечеринок в аренду. Причиной этого стала стрельба на Хэллоуин в американском городе Оринду.
В результате стрельбы погибли 5 человек, сообщает BBC. Все погибшие арендовали дом на праздник через этот сервис.
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Теперь в Airbnb заявили, что "запрещают дома для вечеринок в нашем сервисе и удваивают усилия в борьбе с несанкционированными мероприятиями".
Мы также хотим уделить больше внимания поведению хозяев, чтобы это не приводило к таким ужасным последствиям, как в Оринду,
– подчеркнул генеральный директор компании Брайан Чески.
Так, дом в Оринду забронировали якобы для небольшой группы людей, однако потом праздновать Хэллоуин пришли более 100 человек.
- Для выявления таких помещений сервис будет удваивать уровни проверки для определения рисков проведения вечеринок.
- Кроме того, будет создана специализированная команда быстрого реагирования на вечеринки.
Полиция не смогла арестовать подозреваемых в убийствах, а чиновники сказали, что нашли в доме несколько видов оружия. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал Конгресс принять закон о контроле над оружием.
"Наше сердце болит за жертв и всех тех, кто пострадал от этой ужасной трагедии", – отметил он.
Что нужно знать об Airbnb?
Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру, работающий по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast — "Надувной матрас и завтрак".
Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.