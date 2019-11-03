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      Сервис Airbnb прекращает аренду жилья для вечеринок из-за стрельбы в США

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      Сервис Airbnb прекращает сдавать домов для вечеринок из-за стрельбы в США
      Сервис Airbnb прекращает сдавать домов для вечеринок из-за стрельбы в США / washingtonpost.com

      Онлайн сервис для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья Airbnb больше не сдает дома для вечеринок в аренду. Причиной этого стала стрельба на Хэллоуин в американском городе Оринду.

      В результате стрельбы погибли 5 человек, сообщает BBC. Все погибшие арендовали дом на праздник через этот сервис.

       Знайте больше: Стрельба на вечеринке в Техасе: есть погибшие и раненые, – фото, видео 18+

      Теперь в Airbnb заявили, что "запрещают дома для вечеринок в нашем сервисе и удваивают усилия в борьбе с несанкционированными мероприятиями".

      Мы также хотим уделить больше внимания поведению хозяев, чтобы это не приводило к таким ужасным последствиям, как в Оринду,
      – подчеркнул генеральный директор компании Брайан Чески.

      Так, дом в Оринду забронировали якобы для небольшой группы людей, однако потом праздновать Хэллоуин пришли более 100 человек.

      • Для выявления таких помещений сервис будет удваивать уровни проверки для определения рисков проведения вечеринок.
      • Кроме того, будет создана специализированная команда быстрого реагирования на вечеринки.

      Полиция не смогла арестовать подозреваемых в убийствах, а чиновники сказали, что нашли в доме несколько видов оружия. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал Конгресс принять закон о контроле над оружием.

      "Наше сердце болит за жертв и всех тех, кто пострадал от этой ужасной трагедии", – отметил он.

      Что нужно знать об Airbnb?

      Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру, работающий по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast — "Надувной матрас и завтрак".

      Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости недвижимости мира Новости недвижимости Аренда недвижимости Новости США Стрельба
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