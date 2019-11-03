Сервіс Airbnb припиняє оренду житла для вечірок через стрілянину в США

Онлайн-сервіс для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла Airbnb більше не здає будинки для вечірок в оренду. Причиною цього стала стрілянина на Геловін в американському місті Орінду.

Внаслідок стрілянини загинули 5 людей, повідомляє повідомляє BBC. Усі загиблі орендували будинок на свято через цей сервіс.

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Тепер в Airbnb заявили, що "забороняють будинки для вечірок в нашому сервісі і подвоюють зусилля у боротьбі з несанкціонованими вечірками".

Ми також хочемо приділити більше уваги поведінці господарів, щоб це не призводило до таких жахливих наслідків, як у Орінду,

– наголосив генеральний директор компанії Брайан Ческі.

Так, будинок в Орінду забронювали нібито для невеликої групи людей, однак потім святкувати Геловін прийшли понад 100 людей.

Для виявлення таких помешкань сервіс буде подвоювати рівні перевірки для виявлення ризиків проведення вечірок.

Крім того, буде створена спеціалізована команда швидкого реагування на вечірки.

Поліція не змогла заарештувати підозрюваних у вбивствах, а чиновники сказали, що знайшли в будинку кілька видів зброї. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав Конгрес прийняти закон про контроль над зброєю.

"Наше серце болить за жертв і всіх тих, хто постраждав від цієї жахливої трагедії", – зазначив він.

Що треба знати про Airbnb?

Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі. Назва розшифровується як AirBed and Breakfast — "Надувний матрац та сніданок".

Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу.