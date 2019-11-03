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      Сервіс Airbnb припиняє оренду житла для вечірок через стрілянину в США

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      Сервіс Airbnb припиняє не здаватиме будинків для вечірок через стрілянину в США
      Сервіс Airbnb припиняє не здаватиме будинків для вечірок через стрілянину в США / washingtonpost.com

      Онлайн-сервіс для розміщення, пошуку і короткострокової оренди приватного житла Airbnb більше не здає будинки для вечірок в оренду. Причиною цього стала стрілянина на Геловін в американському місті Орінду.

      Внаслідок стрілянини загинули 5 людей, повідомляє повідомляє BBC. Усі загиблі орендували будинок на свято через цей сервіс.

      Знайте більше: Стрілянина на вечірці у Техасі: є загиблі і поранені, – фото, відео 18+

      Тепер в Airbnb заявили, що "забороняють будинки для вечірок в нашому сервісі і подвоюють зусилля у боротьбі з несанкціонованими вечірками".

      Ми також хочемо приділити більше уваги поведінці господарів, щоб це не призводило до таких жахливих наслідків, як у Орінду,
      – наголосив генеральний директор компанії Брайан Ческі.

      Так, будинок в Орінду забронювали нібито для невеликої групи людей, однак потім святкувати Геловін прийшли понад 100 людей.

      • Для виявлення таких помешкань сервіс буде подвоювати рівні перевірки для виявлення ризиків проведення вечірок.
      • Крім того, буде створена спеціалізована команда швидкого реагування на вечірки.

      Поліція не змогла заарештувати підозрюваних у вбивствах, а чиновники сказали, що знайшли в будинку кілька видів зброї. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав Конгрес прийняти закон про контроль над зброєю.

      "Наше серце болить за жертв і всіх тих, хто постраждав від цієї жахливої трагедії", – зазначив він. 

      Що треба знати про Airbnb? 

      Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, що працює за парадигмою економіки спільної участі. Назва розшифровується як AirBed and Breakfast — "Надувний матрац та сніданок".

      Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Оренда нерухомості Новини нерухомості Новини нерухомості світу Стрілянина Новини США
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