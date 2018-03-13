Шах і мат: хто змусить українських можновладців позбутись корупції

Президент Порошенко та його "любі друзі" кидають виклик українцям та світу в боротьбі з корупцією.

8 березня колишні посли США оприлюднили дуже цікаву заяву. У ній дипломати, фахівці з міжнародних відносин, безпеки та інших сфер, які називають себе "Американська мережа друзів України", закликають українську владу до рішучої боротьби з корупцією. Як і багато інших міжнародних заяв, вони називають пріоритетними і закликають владу втілити ті самі рішення, яких ми самі вже багато років не можемо добитись від влади, і ті, які зараз саботуються навіть попри те, що їх таки добились.

Автори заяви називають пріоритетними такі завдання:

— створити незалежний антикорупційний суд;

— припинити атаки на НАБУ і САП;

— вирішити кризу НАЗК і е-декларування;

— скасувати декларування для антикорупційних активістів;

— обмежити депутатську недоторканність;

— реформувати виборчу систему, включно із реформою фінансування виборчих кампаній.

Як бачите, нічого нового. Але заява особлива через те, як про це сказано. Прямолінійно і недвозначно. У дипломатів, хай і колишніх, так не прийнято, і це багато про що свідчить. Зараз поясню. Говорячи про Антикорупційний суд, автори прямо говорять, що він має бути створений у чіткій відповідності до рекомендацій Венеційської комісії і МВФ, яким не відповідає жоден із законопроектів.

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Я нагадаю, що парламент вже проголосував в першому читанні законопроект Президента Порошенка, який через недотримання рекомендацій Венеційської комісії поставив під велике питання незалежність і майбутню спроможність такого суду функціонувати. Виправити це можна лише змінами до другого читання, тобто тими депутатами, які, як і Порошенко, не хочуть створення цього суду взагалі.

Говорячи про НАБУ і САП, автори заяви називають атаки на них політично мотивованими, по суті вказуючи на саботаж їхньої роботи керівництвом держави.

Голова НАБУ Артем Ситник

Говорячи про НАЗК і перевірку декларацій, дипломати не просто обмежуються констатацією проблеми, а прямо вказують, що НАЗК не виконує своїх функцій, потребує реформування і нового керівництва. Це саме те, чого ми вимагаємо останній рік. В перекладі з дипломатичної мови автори заяви прямо говорять, що формування і забезпечення ефективної роботи НАЗК владою провалене, що і як би вони не говорили, звітуючи про їх успішний запуск.

Показово, що в заяву про пріоритетні антикорупційні заходи включені питання про виборчу реформу і скасування депутатської недоторканності – питання, на перший погляд із корупцією не пов‘язані. Однак, як будь-які державники, вони розуміють, що паралізований парламент, єдиний законодавчий орган в Україні, який замість представництва інтересів громадян захищає і обслуговує інтереси корупціонерів, це смерть демократії і повна дисфункція держави.

У заяві також є дуже важлива фраза: "Ми цілковито розуміємо, що Україна має справу з надзвичайними викликами, перш за все – із триваючою агресією з боку Росії. Але для майбутнього України однаково важливим є успіх у внутрішній війні з корупцією. Від цього залежить здійснення прагнень і сподівань Революції Гідності на Майдані".

В перекладі з дипломатичної мови це означає: ми знаємо, що ви намагаєтесь виправдати гальмування і саботаж реформ війною. Знаємо, що ви розказуєте за кордоном казки про боротьбу з корупцією, яку самі ж і саботуєте в Україні. А тому не тримайте весь світ за ідіотів і виконуйте свою обіцянки людям, на чиїй крові ви прийшли до влади.

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Звичайно ж, ця заява не з’явилась ні звідки. Вона є результатом постійної і важкої роботи активістів, громадських організацій, журналістів, небагатьох свідомих політиків, які прориваються через постійну брехню, тонни якої щодня заливають як український інформаційний простір, так і іноземний.

Брехнею про успіх зі створення антикорупційних органів, частина яких задихається від постійної потреби себе боронити, а частина давно вже здалася під шаленим адміністративним тиском практично без опору. Брехнею про успіх е-декларування, якому так і не дали запрацювати на повну. Брехнею про успіх боротьби з корупціонерами, які через відсутнє правосуддя успішно уникають будь-якої відповідальності.

Недипломатична прямолінійність цієї заяви — наслідок перенасичення цією брехнею тих, хто до останнього не міг повірити, що людьми, мужністю і волелюбством яких захоплюється півсвіту, керують відверті політичні пройдисвіти, цинічні брехуни та бандити.

І особливо запеклі бої останніх місяців за Антикорупційний суд в цьому контексті дуже показові. Коли ні політичні обіцянки власним виборцям, ні міжнародні зобов’язання держави, ні навіть гроші, які самі ж і просили, не працюють, навіть найтерплячішим дипломатам уривається терпець і лунають зовсім недипломатичні заяви про "сумніви у відданності справі боротьби із корупцією" нинішньої політичної еліти на чолі з президентом Порошенком.

Петро Порошенко

Коли "Велика Сімка" — посли найвпливовіших економік світу — кажуть, що боротьба із корупцією є найпершим пріоритетом для держави, це означає не те, що їм нема більше чим зайнятися, а те, що з нами рано чи пізно просто перестануть працювати, а значить, економіка буде падати, а ми з вами біднішати і поповнювати ряди гастарбайтерів в сусідніх країнах.

Коли МВФ говорить, що боротьба з корупцією є ключовою умовою отримання фінансової допомоги, вони це кажуть тому, що ті гроші — це кредити, які треба буде повертати.

Петро Порошенко з головою МВФ Крістін Лагард

І якщо економіка України так і не запрацює через корупцію, вони втратять мільярди, а ми — можливо, останній шанс збудувати державу. Коли ЄС, через бажання бути частиною якого в нас люди життя віддавали і продовжують віддавати, говорить, що через відкат антикорупційних реформ можуть скасувати безвіз, то це тому, що в Європейський Союз ніколи не візьмуть країну, половина економіки якої знаходиться в тіні.

Люди добрі, та хіба ж це МВФ чи ЄС потрібна боротьба з корупцією? Вона ж нам потрібна, українцям, щоб жити в країні, в яку люди повертатимуться за кращим життям, а не тікатимуть з неї, щойно грошей на квиток назбирали. І коли ми як ніколи близько підійшли до цієї мети нам кажуть — стоп: це втручання в суверенне право держави. Суверенне право красти в держави та використовувати її ресурси для власного збагачення ви хотіли сказати, пане президенте?

Ми, українці, та вся національна еліта маємо зрозуміти, що ми підійшли до межі, за якою немає майбутнього для держави Україна. І або ми змусимо наших чиновників реально боротися з корупцією, або ці кляті корупціонери заради примноження своїх статків взагалі знищать державу і змусять всіх нас та наших дітей шукати іншої долі поза Україною.

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І якщо це очевидно українцям, якщо це очевидно іноземцям, кого доля громадян далекої країни мала би мало цікавити, але зовсім не цікавить тих, хто інтереси цих громадян має представляти, то, очевидно, проблему треба вирішувати саме із останніми.

І для цього потрібно забезпечити незалежність і спроможність функціонувати антикорупцим органам; забезпечити зміну виборчих правил, за яких в парламент зможуть потрапити люди, які хочуть і можуть працювати в інтересах держави, кожному зробити усвідомлений вибір на найближчих і всіх наступних виборах. Думайте і робіть висновки.