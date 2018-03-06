Як Петро Порошенко обманув українців, щоб отримати безвізовий режим

Однією з умов отримання безвізу було е-декларування. Як же запустити антикорупційний інструмент так, щоби він не виконував свого головного завдання – боротьби із корупцією? Для цього була придумана ціла кампанія із залученням спецслужб, НАЗК, Генпрокуратури і народних депутатів.

Президент Петро Порошенко не може і ніколи не збирався боротися з корупцією. Безвіз для нього – це найбільша політична перемога в очах виборців, які голосували за нього після Євромайдану. Тому він був готовий на все, аби цей безвіз отримати: не тому, що йому важливе майбутнє України, а тому що дуже хоче залишитись при владі.

Для отримання безвізу треба було виконати цілу низку вимог, однією з ключових серед яких була і залишається антикорупційна реформа і окремим пунктом – е-декларування. План полягав в тому, щоби запустити е-декларування, але одразу взяти під свій контроль, щоб заблокувати будь-які можливі результати, відзвітуватись перед народом і міжнародними партнерами, отримати безвіз, а далі – дискредитувати систему, оголосити про створення нової, довго і нудно її створювати і так ніколи і не створити.

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Про те, що саме таким і був план свідчать події останніх півтора роки і документ під назвою "Техніко-економічне обгрунтування модернізації Реєстру". Півтора роки тому запуск системи був зірваний структурою під назвою Держспецзв’язок. Тоді Президент Порошенко публічно взяв запуск е-декларування під свій контроль. Для всіх, хто активно слідкує за антикорупційними реформами, це давно зрозумілий знак – якщо Президент бере щось під свій контроль – чекай зради. Так і сталося.

Було зроблено все можливе, щоби передати систему в руки Держспецзв’зку, в тому числі фальсифікація зламу системи, про яку заявили депутати від БПП і НФ, і до якої причетні структури самого Держспецзв’язку. ЗМІ також повідомляли, що Порошенко викликав до себе керівників Держспецзв’язку і НАЗК, після чого було прийняте рішення, що Держспецзв’язок повинен доопрацювати програмне забезпечення до його запуску.

Саме про це "доопрацювання" Порошенко заявив, що "програма кардинально перероблена". І саме після цього система почала постійно ламатись, а автоматизована перевірка декларацій так ніколи і не була запущена.

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Коли система була запущена, Президент урочисто прозвітував в Україні та за її межами про запуск е-декларування. Оскільки е-декларування було останньою з вимог для безвізу із антикорупційного блоку, Україна невдовзі отримала такий бажаний безвіз.

Щойно це відбулось, розпочався наступний етап кампанії – систему треба було дискредитувати і знівелювати всі можливі наслідки від її запуску та наслідків від її роботи.



Державний реєстр електронних декларацій

На відміну від Президента, який пишався системою, говорив і продовжує говорити про е-декларування як свій успіх у всіх виступах: як в Україні, так і за кордоном. Майже цілий рік народні депутати, в основному від Блоку Петра Порошенка, прямо говорили про те, що програма погана, неефективна, і взагалі в такому вигляді нікому не потрібна, і що в цьому винний розробник програмного забезпечення. Вони говорили про це в телевізійних ефірах, на засіданнях парламенту і комітетів, на зустрічах з міжнародними партнерами.

Паралельно Генеральна прокуратура всіляко намагалась переконати в цьому ж суспільство, для чого відкрила справу проти розробників, в якій робилося багато маніпулятивних заяв. Увесь цей час їм активно допомагали геть усі – Держспецзв’язок блокував будь-які спроби запустити автоматизовану перевірку. Контрольоване НАЗК з усіх сил саботувало роботу, депутати з завидною винахідливістю придумували закони, які б заблокували розслідування і покарання за брехню в деклараціях і незаконне збагачення, суди як могли затягували розгляд справ, які НАБУ таки спромоглося відкрити за цими статтями.

Потрібен був час, щоби всі втомились і розчарувались в е-декларуванні і повірили, що у непрацюючій системі винен розробник. Бо коли всі в це повірять, буде дуже просто обґрунтувати та запустити кампанію по створенню нової системи е-декларування.

Коли цей план став очевидним, єдиним способом раз і назавжди зняти маніпуляції навколо якості системи стало проведення незалежної експертизи. Однак експертиза так ніколи і не була проведена, бо Держспецзв’язок відмовився надавати іноземним експертам доступ до системи.

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Натомість контрольоване з Адміністрації Президента НАЗК один за одним почало оголошувати тендери на аудит системи, умови якого виписані таким чином, щоб його могла виграти тільки підконтрольна Держспецзв’язку структура. Фактично – перевіряти самих себе. І найгірше – узаконити свій висновок про необхідність створення нової системи.

Цей висновок готувався ще у 2016 у вигляді документу під назвою "Техніко-економічне обгрунтування модернізації Реєстру". Електронне декларування було запущене 1 вересня 2016 року. Якщо припустити, що на підготовку такого документу потрібно кілька місяців, це означає, що його почали готувати практично одночасно із запуском системи. Саме в той час або невдовзі після того, як Держспецзв’язок спочатку зривав запуск системи, а потім "доопрацьовував" її за дорученням Президента Порошенка.

У документі детально описується, яким має бути як програмне забезпечення, так і обладання для Реєстру, який вони пропонують створити. Підготовлено навіть два варіанти його створення з описом конкретного обладнання і постачальників. Вартість також прорахована – у двох варіантах: дешевше – 8,4 мільйони доларів, дорожче – 12,7 мільйонів долірів.

Висновок з документу один – система настільки погана, що треба створювати нову. Тобто героїчно рятуючи запуск е-декларування у 2016 році, Президент уже реалізовував свій план.

Через півтора року е-декларування не виконує свого головного завдання – боротьби із корупціонерами. Бачачи це, ЄС вже засумнівалися в правильності свого рішення надати Україні безвіз.



Петро Порошенко

У результаті, наприкінці минулого року, Україна опинилась перед загрозою його втрати і вже втратила 600 мільйонів макрофінансової допомоги від ЄС. Таким чином обманули і нас, і ЄС: нас – коли замість боротьби з корупцією її саботували, а ЄС – коли звітували про виконання умов для отримання безвізу, які насправді не виконуються.

І тепер, коли очевидно, у Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана є шанс все виправити – забезпечивши виконання власного ж допущення про проведення незалежної експертизи. Однак попри пряму вимогу від громадянського суспільства нещодавно він раптом робить те саме – доручає Держспецзв’язку "визначитися і реалізувати певні кроки, які дозволять раз і назавжди забезпечити роботу не тільки системи декларування, а й системи перевірки декларацій". Іншими словами – запустити створення нової системи е-декларування.



Володимир Гройсман

Усі биття Володимира Гройсмана себе в груди, що е-декларування найважливіший антикорупційний захід, всі ці безкінечні доручення розібратись із проблемами системи і забезпечити її повноцінну роботу, всі ці гучні вимоги звільнити членів НАЗК через те, що вони провалили перевірку декларацій – це все обман, фікція, показуха. Це лише початок передвиборчої компанії та бажання за будь-яку ціну залишитися при владі, об’єднавши зусилля всіх нинішних, так званих, борців з корупцією від влади.

Якби Прем’єр-мінстр справді хотів, щоби е-декларування працювало, він мав би зробити одну просту річ – забезпечити виконання власного ж доручення про проведення незалежної експертизи за участі іноземних експертів. Бо в кінцевому рахунку єдине що має значення – це результат, а не його видимість. І для цього почати треба із проведення незалежної експертизи системи е-декларування, яку Гройсман може організувати звернувшись до міжнародних аудиторських компаній і міжнародних партнерів України.

Кінець кінцем все буде добре, і якщо зараз не добре, – значить, це ще не кінець.