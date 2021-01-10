Один из офицеров полиции, дежуривший во время штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января, покончил жизнь самоубийством.

Что известно об этом полицейском

Его имя – Говард Либенгуд. Мужчине был 51 год. Об этом в твиттере сообщил американский журналист Остин Келлерман со ссылкой на бывшего шефа полиции Капитолия Терренса Гайнера.

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Парламентская корреспондентка CBS News Нэнси Кордес, со своей стороны, рассказала, что произошел несчастный при исполнении служебных обязанностей.

К слову, это уже вторая смерть полицейского, который работал во время стычек в Вашингтоне. Ранее во время штурма Капитолия погиб офицер Брайан Сикник.

Смерть Либенгуда является не меньшим несчастным случаем при исполнении служебных обязанностей, чем гибель офицера Сикника. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей",

– заметил Гайнер.

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Коротко о штурме Капитолия

6 января Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.

Протестующие ломали ограждение и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им таки удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Также началась стрельба. Одна из митингующих получила ранения и впоследствии скончалась. В то же время ранены несколько полицейских. Всего беспорядки унесли жизни 5 человек.

После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но он и так был запланирован из-за ситуации с коронавирусом.

Министерстве юстиции США сообщили, что в суды уже поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.

На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала