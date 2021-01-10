Один із офіцерів поліції, який чергував під час штурму Капітолія у Вашингтоні 6 січня, покінчив життя самогубством.

Що відомо про цього поліцейського

Його ім’я – Говард Лібенгуд. Чоловікові був 51 рік. Про це у твіттері повідомив американський журналіст Остін Келлерман із посиланням на колишнього шефа поліції Капітолію Терренса Гайнера.

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Парламентська кореспондентка CBS News Ненсі Кордес, зі свого боку, розповіла, що стався нещасний під час виконання службових обов’язків.

До слова, це вже друга смерть поліцейського, який працював під час сутичок у Вашингтоні. Раніше під час штурму Капітолію загинув офіцер Браян Сікнік.

Смерть Лібенгуда є не меншим нещасним випадком під час виконання службових обов'язків, ніж загибель офіцера Сікніка. Обоє загинули під час виконання службових обов'язків",

– зауважив Гайнер.

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Коротко про штурм Капітолія

6 січня Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.

Міністерстві юстиції США повідомили, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу