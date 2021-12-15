Медіа "Букви" входить до неформального холдингу 5 президент України. Мішенню для пропагандистів довелося бути і мені.

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Витік інформації про приховані методи роботи стався наприкінці листопада 2021 року, коли майже в повному складі редакція "Букв" вирішила звільнитися. В інтернет-виданні почався бунт.

Як працювали "Букви"

Редакторка стрічки новин видання написала у соцмережах, що команда висловила рішучу незгоду з агресивною поведінкою щодо читачів у соціальних мережах, постійним тиском, погрозами та цькуванням щодо працівників.

Мені відома ця журналістка, бо час від часу вона зверталася і до мене за дивними коментарями. Наприклад, її цікавило, чому ваза в мене вдома нагадує секс-іграшку або фейкове, повністю підроблене відео, на якому я начебто вживаю кокаїн або наявність у мене вдома коробки з написом "Рошен".



Журналістка зверталася до Сергія Лещенка за дивними коментарями / Скриншот із сайту "Букви"

Зрозуміло, що жодне серйозне видання такі теми, абсолютно надумані або повністю сфальшовані, не стало би порушувати в інформаційному просторі. Чому саме вони цікавили "Букви", стало зрозуміло в результаті скандалу.

Виявилося, що видання виконувало завдання з медіакілерства, атакуючи всіх, хто критикував Петра Порошенка. Із ним у мене, м'яко кажучи, були конфліктні відносини.

Більше подробиць навів Владислав Волков, ексголова SMM-відділу видання "Букви". Після звільнення він пояснив, що відбувалося за зачиненими дверима цього пропагандистського рупора:

токсична атмосфера в редакції;

булінг та безпідставні звинувачення;

зарплата в конвертах, розмір якої змінюється на розсуд роботодавця;

цензура та втручання в роботу редакції.

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Ботоферми "Букв"

Волков розповів із десяток історій про те, як створювали та розганяли медіавкиди. Усі вони мали на меті атакувати ворогів Порошенка.

Наприклад, "Букви" писали про ботів Гройсмана чи "ботоферми ЗеКоманди", але насправді вони самі керували частиною ботосередовища для медіаатак.

За словами Волкова, ботів використовували для накруток лайків політикам та дискусій в коментарях.

Замовлень було дуже багато, як від маловідомого Миколи Щурікова з "Одеського припортового заводу", так і великі проєкти, наприклад, дискредитація Володимира Зеленського.

Окрім цього, "Букви" здійснювали інформатаки на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Того самого, на якого був замах, у результаті якого від кулі снайпера загинув його 3-річний син.

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Соболєв звинуватив у цькуванні екснардепа Олександра Грановського з оточення Порошенка. Зараз щонайменше 3 експрацівників готові підтвердити, що на замовлення видавців "Букв" їхні журналісти переслідували Соболєва, навіть в аеропорту, для створення психологічного тиску.

На сайт видання власники гидували поставити це і за гроші розміщували негатив на шпальтах інших медіа. Новини досі доступні на сайті "Комсомольської правди".

Підтримка скандальних політиків

"Букви" входять до неофіційного медіахолдингу Петра Порошенка. І це видання вело канал у телеграмі українсько-російського олігарха Павла Фукса. Його ніхто не читав, але SMM-відділ змушували накручувати перегляди та підписників.

Журналісти допомагали ще одному соратнику Порошенка – Ігорю Кононенку, який уже 2 роки як виїхав з України нібито до Китаю. Раніше він був першим заступником керівника фракції БПП. "Букви" допомагали йому під час виборів у парламент 2019 року, організовували медіаатаки на опонентів.



Журналісти допомагали Ігорю Кононенку / Фото з Вікіпедії

Один із найбільш одіозних діячів чинної Верховної Ради Ілля Кива також отримав підтримку від "Букв". Вони взяли кандидата зі 183 виборчого округу в Херсоні на медіасупровід – вели агітаційну кампанію у соцмережах, завели ботів та коментували тематичні новини.

За словами Владислава Волкова, кампанію припинили за 2 місяці, оскільки у Киви закінчилися гроші. Ймовірно, що після соцопитувань продовжувати виборчу гонитву було безглуздо.

Пропагандисти розсилали фейкові "запрошення" на акцію Михеіла Саакашвілі в грудні 2017 року. Також – на замовлення Ігоря Кононенка, аби в людей виникла ненависть до Саакашвілі.

Мова ворожнечі

Видавці підлаштовувалися під кон'юнктуру – спочатку були проти Майдану, а після перемоги – стали його палкими прихильниками. Спочатку були за Трампа, а після перемоги Байдена — за нього. Щоб залучити гранти західних фондів та посольств, раптом стали підтримувати ЛГБТ, хоча до того були гомофобами.

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Про мене вони теж писали чимало неправди. Зокрема співробітники "Букв" Владислав Волков та Олексій Краковський дали інтерв'ю виданню "Бабель", де розповіли, що на замовлення робили різні брудні речі.

Вони пояснили, що намагалися створити негатив довкола Сергія Лещенка, Мустафи Найєма та Світлани Заліщук, які критикували політику партії. Боти розганяли чутку, що Лещенко – гомосексуал, хоч доказів цього не було.

Згодом цю інформацію подавали у медіа як думку з соцмереж і у такий спосіб легалізовували фейкову новину чи мову ненависті. Аналогічно атакували НАБУ.

Ось так і діє пропаганда в сучасних умовах пам'ятайте про це, коли побачите чергову маячню в інтернеті.