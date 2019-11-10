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      Скандал с Яременко: на его место в комитете рассматривают 3 кандидатов

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / НВ

      Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко покинул должность главы парламентского комитета по внешней политике. Все из-за скандала, который возник вокруг его интимной переписки с проститутками в стенах Рады. Сейчас на место главы комитета фракция "Слуги народа" рассматривает 3-х кандидатов.

      Кто займет место Яременко, "слуги народа" должны решить на заседании фракции 11 ноября. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии "Украинским новостям".

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      У нас есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине – если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовился, а потом, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо,
      – подчеркнул он.

      Арахамия также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на должность главы комитета.

      Известно, что своего преемника будет рекомендовать сам Яременко. Заседание фракции и голосование за нового главу комитета должно состояться 1 ноября около 18:30.

      В то же время, по мнению Арахамии, Яременко должен уйти с должности главы международного комитета, но остаться его членом через свой большой дипломатический опыт.

      Что известно о скандале с Яременко?

      • 30 октября депутат переписывался в парламенте с проститутками, спрашивал их о стоимости услуг и сколько денег в месяц им нужно.
      • После того, как журналисты опубликовали фото переписки "слуги народа", Яременко заявил, что это провокация и обвинил во всем СМИ.
      • Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации из фейсбука и написал там извинения (у семьи, фракции и президента).
      • 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
      • В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
      • Наконец вечером 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Богдан Яременко Секс-скандал
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