Скандал с Яременко: на его место в комитете рассматривают 3 кандидатов

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко покинул должность главы парламентского комитета по внешней политике. Все из-за скандала, который возник вокруг его интимной переписки с проститутками в стенах Рады. Сейчас на место главы комитета фракция "Слуги народа" рассматривает 3-х кандидатов.

Кто займет место Яременко, "слуги народа" должны решить на заседании фракции 11 ноября. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия в комментарии "Украинским новостям".

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У нас есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине – если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовился, а потом, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо,

– подчеркнул он.

Арахамия также добавил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на должность главы комитета.

Известно, что своего преемника будет рекомендовать сам Яременко. Заседание фракции и голосование за нового главу комитета должно состояться 1 ноября около 18:30.

В то же время, по мнению Арахамии, Яременко должен уйти с должности главы международного комитета, но остаться его членом через свой большой дипломатический опыт.

Что известно о скандале с Яременко?