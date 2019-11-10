Скандал з Яременком: на його місце у комітеті розглядають 3 кандидатів

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко облишив посаду глави парламентського комітету із зовнішньої політики. Все через скандал, який виник навколо його інтимної переписки з повіями у стінах Ради. Наразі на місце глави комітету фракція "Слуги народу" розглядає 3-х кандидатів.

Хто займе місце Яременка, "слуги народу" мають вирішити на засіданні фракції 11 листопада. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія у коментарі "Українським новинам".

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У нас є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам казати, хто, з однієї причини – якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона дуже почуває себе погано,

– наголосив він.

Арахамія також додав, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на посаду голови комітету

Відомо, що свого наступника рекомендуватиме сам Яременко. Засідання фракції і голосування за нового голову комітету має відбутися 1 листопада близько 18:30.

Водночас, на думку Арахамії, Яременко має піти з посади голови міжнародного комітету, але залишитися його членом через власний великий дипломатичний досвід.

Що відомо про скандал з Яременком?