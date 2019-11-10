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      Скандал з Яременком: на його місце у комітеті розглядають 3 кандидатів

      1522 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / НВ

      Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко облишив посаду глави парламентського комітету із зовнішньої політики. Все через скандал, який виник навколо його інтимної переписки з повіями у стінах Ради. Наразі на місце глави комітету фракція "Слуги народу" розглядає 3-х кандидатів.

      Хто займе місце Яременка, "слуги народу" мають вирішити на засіданні фракції 11 листопада. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія у коментарі "Українським новинам".

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      У нас є трійка потенційних кандидатів. Я не буду вам казати, хто, з однієї причини – якщо людина потрапляє в трійку кандидатів, вона вже якось всередині підготувалася, а потім, якщо вона не виграла, вона дуже почуває себе погано,
      – наголосив він.

      Арахамія також додав, що ці народні депутати не здогадуються, що вони є кандидатами на посаду голови комітету

      Відомо, що свого наступника рекомендуватиме сам Яременко. Засідання фракції і голосування за нового голову комітету має відбутися 1 листопада близько 18:30.

      Водночас, на думку Арахамії, Яременко має піти з посади голови міжнародного комітету, але залишитися його членом через власний великий дипломатичний досвід.

      Що відомо про скандал з Яременком?

      • 30 жовтня депутат листувався у парламенті з повіями, запитував їх про вартість послуг та скільки грошей на місяць їм потрібно.
      • Після того, як журналісти опублікували фото листування "слуги народу", Яременко заявив, що це провокація і звинуватив у всьому ЗМІ.
      • Через декілька годин він прибрав свій допис про провокації з фейсбука і написав там вибачення (у сім’ї, фракції та президента).
      • 31 жовтня Яременко виступив з трибуни парламенту та назвав кримінальним злочином те, що журналісти оприлюднили його приватне листування.
      • У "Слузі народу" спочатку заявили, що ніяк не каратимуть Яременка, але згодом Давид Арархамія назвав три виходи з ситуації: зняття його з посади глави комітету, виключення із фракції, зняття з Яременка депутатського мандата.
      • Врешті ввечері 1 листопада Яременко сам заявив про те, що складає повноваження глави парламентського комітету із зовнішньої політики.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Богдан Яременко Верховна Рада Слуга народу Секс-скандал
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