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      Скандальный Иванисов заявил, что мандат депутата не отдаст

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      Роман Иванисов пришел в Раду 14 января впервые за полтора месяца / Фейсбук Романа Иванисов

      Бывший член "Слуги народа" Роман Иванисов депутатский мандат отдавать не собирается – несмотря на то, что попал сразу в два громких скандала: из-за судимости за изнасилование и из-за якобы фальшивых дипломов об образовании.

      Журналисты "Радио Свобода" в Раде пытались расспросить Иванисова по поводу скандалов, связанных с его именем. 

      К теме: В Раду пришел скандальный депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование

      Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен отдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Я фейки не комментирую. Это все фейк,
      – говорил Иванисов.

      Журналисты уточнили: мол, почему депутат называет информацию об изнасиловании или фальшивых дипломах фейком? Иванисов ответил: "Потому".

      При этом депутат добавил, что ждет определенных специалистов, которые вскоре обо всем расскажут: "Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите". 

      • Вместе с этим Иванисов так и не назвал высшее учебное заведение, в котором получил высшее образование. Детали дела с изнасилованием он также не объяснил.

      Интересно, что свое длительное отсутствие в парламенте – более, чем 1,5 месяца – Иванисов пояснил больничным, однако без обнародования каких-либо деталей к нему. 

      Скандал вокруг Иванисова: что следует знать

      • В Раду Иванисов попал от мажоритарного округа в Ровенской области в качестве кандидата от "Слуги народа". Там он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.
      • Вскоре в сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование (ему тогда было 17 лет). Впрочем, его судимость вроде как погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
      • После громкой огласки дела и бурной реакции общества Романа Иванисова исключили из пропрезидентской партии и фракции. Однако народным депутатом Украины он продолжает работать. 
      • В ноябре Иванисов попал в новый скандал: в биографии он указал, что учился в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса. И в обоих вузах эту информацию опровергли.
      • Сам Иванисов называет эти истории информационной атакой, якобы связанной с его антикоррупционной деятельностью. После скандалов он не появлялся в парламенте более 1,5 месяца, впервые придя в сессионный зал 14 января.

      Сейчас Роман Иванисов не пребывает в составе какой-либо фракции, а еще в начале декабря 2019 председатель Совета Дмитрий Разумков говорил, что никакие законы или юридические нормы не позволяют лишить депутатского мандата "насильника" из "Слуги народа" Романа Иванисова.

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      18 января
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Изнасилование Верховная Рада Скандал Слуга народа Роман Иванисов
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