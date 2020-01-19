Скандальный Иванисов заявил, что мандат депутата не отдаст

Бывший член "Слуги народа" Роман Иванисов депутатский мандат отдавать не собирается – несмотря на то, что попал сразу в два громких скандала: из-за судимости за изнасилование и из-за якобы фальшивых дипломов об образовании.

Журналисты " Радио Свобода " в Раде пытались расспросить Иванисова по поводу скандалов, связанных с его именем.

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Сдавать мандат не собираюсь. А почему я его должен отдавать? Я никого в заблуждение не вводил. Я фейки не комментирую. Это все фейк,

– говорил Иванисов.

Журналисты уточнили: мол, почему депутат называет информацию об изнасиловании или фальшивых дипломах фейком? Иванисов ответил: "Потому".

При этом депутат добавил, что ждет определенных специалистов, которые вскоре обо всем расскажут: "Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите".

Вместе с этим Иванисов так и не назвал высшее учебное заведение, в котором получил высшее образование. Детали дела с изнасилованием он также не объяснил.

Интересно, что свое длительное отсутствие в парламенте – более, чем 1,5 месяца – Иванисов пояснил больничным, однако без обнародования каких-либо деталей к нему.

Скандал вокруг Иванисова: что следует знать

В Раду Иванисов попал от мажоритарного округа в Ровенской области в качестве кандидата от "Слуги народа". Там он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Вскоре в сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование (ему тогда было 17 лет). Впрочем, его судимость вроде как погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.

После громкой огласки дела и бурной реакции общества Романа Иванисова исключили из пропрезидентской партии и фракции. Однако народным депутатом Украины он продолжает работать.

В ноябре Иванисов попал в новый скандал : в биографии он указал, что учился в Запорожском государственном университете и Бердянском университете менеджмента и бизнеса. И в обоих вузах эту информацию опровергли.

Сам Иванисов называет эти истории информационной атакой, якобы связанной с его антикоррупционной деятельностью. После скандалов он не появлялся в парламенте более 1,5 месяца, впервые придя в сессионный зал 14 января.