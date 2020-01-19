Скандальний Іванісов заявив, що мандат депутата не віддасть

Колишній член "Слуги народу" Роман Іванісов депутатський мандат віддавати не збирається – попри те, що потрапив одразу до двох гучних скандалів: через судимість за зґвалтування та через начебто фальшиві дипломи про освіту.

Журналісти "Радіо Свобода" у Раді намагалися розпитати Іванісова щодо скандалів, пов'язаних із його ім'ям.

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Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Я фейки не коментую. Це все фейк,

– говорив Іванісов.

Журналісти уточнили: мовляв, чому депутат називає інформацію про зґвалтування чи фальшивий диплом фейками? Іванісов відповів: "Тому".

При цьому депутат додав, що чекає певних фахівців, які невдовзі про все розкажуть: "Усі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви всі побачите".

Поруч із цим Іванісов так і не назвав вищий навчальний заклад, у якому здобув вищу освіту. Деталі справи зі зґвалтуванням він також не пояснив.

Цікаво, що свою тривалу відсутність у парламенті – понад 1,5 місяця – Іванісов пояснив лікарняним, однак без оприлюднення жодних деталей щодо нього.

Скандал навколо Іванісова: що слід знати

До Ради Іванісов потрапив від мажоритарного округу в Рівненській області як кандидат від "Слуги народу". Там він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.

Невдовзі у мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування (йому тоді було 17 років). Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.

Після гучного розголосу справи та бурхливої реакції суспільства Романа Іванісова виключили з пропрезидентської партії та фракції. Однак народним депутатом України він продовжує працювати.

У листопаді Іванісов потрапив у новий скандал: у біографії він вказав, що навчався у Запорізькому державному університеті та Бердянському університеті менеджменту та бізнесу. Та в обох ВНЗ цю інформацію спростували.

Сам Іванісов називає ці історії інформаційною атакою, нібито пов'язаною з його антикорупційною діяльністю. Після скандалів він не з'являвся у парламенті понад 1,5 місяці, вперше прийшовши до сесійної зали 14 січня.

Наразі Роман Іванісов не є у складі будь-якої фракції, а ще на початку грудня 2019 голова Ради Дмитро Разумков говорив, що жодні закони чи юридичні норми не дають змоги позбавити депутатського мандата "гвалтівника" зі "Слуги народу" Романа Іванісова.