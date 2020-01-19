03:33
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Скандальний Іванісов заявив, що мандат депутата не віддасть

      606 Читать новость на русском
      Роман Іванісов прийшов до Ради 14 січня вперше за півтора місяця / Фейсбук Романа Іванісова

      Колишній член "Слуги народу" Роман Іванісов депутатський мандат віддавати не збирається – попри те, що потрапив одразу до двох гучних скандалів: через судимість за зґвалтування та через начебто фальшиві дипломи про освіту.

      Журналісти "Радіо Свобода" у Раді намагалися розпитати Іванісова щодо скандалів, пов'язаних із його ім'ям. 

      До теми: У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування

      Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Я фейки не коментую. Це все фейк,
      – говорив Іванісов.

      Журналісти уточнили: мовляв, чому депутат називає інформацію про зґвалтування чи фальшивий диплом фейками? Іванісов відповів: "Тому".

      При цьому депутат додав, що чекає певних фахівців, які невдовзі про все розкажуть: "Усі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви всі побачите". 

      • Поруч із цим Іванісов так і не назвав вищий навчальний заклад, у якому здобув вищу освіту. Деталі справи зі зґвалтуванням він також не пояснив.

      Цікаво, що свою тривалу відсутність у парламенті – понад 1,5 місяця – Іванісов пояснив лікарняним, однак без оприлюднення жодних деталей щодо нього. 

      Скандал навколо Іванісова: що слід знати

      • До Ради Іванісов потрапив від мажоритарного округу в Рівненській області як кандидат від "Слуги народу". Там він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.
      • Невдовзі у мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування (йому тоді було 17 років). Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.
      • Після гучного розголосу справи та бурхливої реакції суспільства Романа Іванісова виключили з пропрезидентської партії та фракції. Однак народним депутатом України він продовжує працювати. 
      • У листопаді Іванісов потрапив у новий скандал: у біографії він вказав, що навчався у Запорізькому державному університеті та Бердянському університеті менеджменту та бізнесу. Та в обох ВНЗ цю інформацію спростували.
      • Сам Іванісов називає ці історії інформаційною атакою, нібито пов'язаною з його антикорупційною діяльністю. Після скандалів він не з'являвся у парламенті понад 1,5 місяці, вперше прийшовши до сесійної зали 14 січня.

      Наразі Роман Іванісов не є у складі будь-якої фракції, а ще на початку грудня 2019 голова Ради Дмитро Разумков говорив, що жодні закони чи юридичні норми не дають змоги позбавити депутатського мандата "гвалтівника" зі "Слуги народу" Романа Іванісова.

      Патрульні затримали п'яного ексглаву ДАІ Єршова у Києві: що про нього відомо – фото, відео
      18 січня
      9148
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Роман Іванісов Слуга народу Скандал Верховна Рада Згвалтування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      18 січня , 20:04 Спостерігачі ОБСЄ можуть працювати в інтересах РФ: шокуючі факти
      Михайло Макарук 1312
      18 січня , 19:30 Коломойський намагається "збити Гончарука": репутаційні удари по уряду
      Анна Калюжна 1151
      18 січня , 17:08 Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога
      Марія Бондар 8576
      16 січня , 11:06 Легалізація грального бізнесу: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
      Василь Денисюк 3683
      18 січня , 19:00 Багато грошей використовують не так і не там, – Нобель з економіки про причини злиднів
      Світові Медіа 1198
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук