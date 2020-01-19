Скандальний Іванісов заявив, що мандат депутата не віддасть
Колишній член "Слуги народу" Роман Іванісов депутатський мандат віддавати не збирається – попри те, що потрапив одразу до двох гучних скандалів: через судимість за зґвалтування та через начебто фальшиві дипломи про освіту.
Журналісти "Радіо Свобода" у Раді намагалися розпитати Іванісова щодо скандалів, пов'язаних із його ім'ям.
До теми: У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування
Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Я фейки не коментую. Це все фейк,
– говорив Іванісов.
Журналісти уточнили: мовляв, чому депутат називає інформацію про зґвалтування чи фальшивий диплом фейками? Іванісов відповів: "Тому".
При цьому депутат додав, що чекає певних фахівців, які невдовзі про все розкажуть: "Усі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви всі побачите".
- Поруч із цим Іванісов так і не назвав вищий навчальний заклад, у якому здобув вищу освіту. Деталі справи зі зґвалтуванням він також не пояснив.
Цікаво, що свою тривалу відсутність у парламенті – понад 1,5 місяця – Іванісов пояснив лікарняним, однак без оприлюднення жодних деталей щодо нього.
Скандал навколо Іванісова: що слід знати
- До Ради Іванісов потрапив від мажоритарного округу в Рівненській області як кандидат від "Слуги народу". Там він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.
- Невдовзі у мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування (йому тоді було 17 років). Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.
- Після гучного розголосу справи та бурхливої реакції суспільства Романа Іванісова виключили з пропрезидентської партії та фракції. Однак народним депутатом України він продовжує працювати.
- У листопаді Іванісов потрапив у новий скандал: у біографії він вказав, що навчався у Запорізькому державному університеті та Бердянському університеті менеджменту та бізнесу. Та в обох ВНЗ цю інформацію спростували.
- Сам Іванісов називає ці історії інформаційною атакою, нібито пов'язаною з його антикорупційною діяльністю. Після скандалів він не з'являвся у парламенті понад 1,5 місяці, вперше прийшовши до сесійної зали 14 січня.
Наразі Роман Іванісов не є у складі будь-якої фракції, а ще на початку грудня 2019 голова Ради Дмитро Разумков говорив, що жодні закони чи юридичні норми не дають змоги позбавити депутатського мандата "гвалтівника" зі "Слуги народу" Романа Іванісова.
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