Об этом в интервью 24 Канала рассказала Дарья Герасимчук – советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. По ее словам, Украине удалось вернуть 361 ребенка.

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Всего Россия могла похитить до 200 тысяч детей

"По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 361 ребенка. Нельзя сказать, что эти кейсы завершены хепиендом, хотя ребенок вернулся к своим родным", – сказала Герасимчук.

Она привела пример 12-летнего Саши, которого оккупанты депортировали из Мариуполя. Этот мальчик до сих пор ждет, что найдется его мама.

К примеру, Саша еще ждет, что найдется его мама, которую задержали на фильтрации. Почти год никто не знает, где он, хотя ребенок уже находится с бабушкой на подконтрольной Украине территории.

– рассказала чиновник.

Дарья Герасимчук подчеркнула, что каждый ребенок глубоко травмирован, поэтому их возвращение нельзя назвать счастливым концом.

"Где-то ребенок уже спасен, повернут к бабушке. Ему удалось сохранить ногу, хотя россияне хотели ее ампутировать. Однако то, что пережил ребенок во время оккупации, то, что ребенок видел гибель своих родителей, родных, все, что видел ребенок вокруг… Поэтому нельзя сказать, что история завершилась хэппиендом. Каждый ребенок глубоко травмирован", – сказала она.



Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала

На сегодняшний день официально известно об исчезновении 19 393 детей. Однако на самом деле говорится о 200 – 300 тысячах украинских детей, которых похитили россияне.

Стоит отметить, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Путин и Львов-Белов причастны к незаконной депортации и перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию.