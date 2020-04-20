Социальная дистанция: что это и как надолго может затянуться

Недавние исследования показывают, что уход от социального дистанцирования в условиях пандемии COVID-19 точно не будет резким. Каждая страна будет "открываться" поэтапно, а в целом этот процесс может длиться до двух лет.

Сайт 24 канала разобрался, для чего нужно соблюдать социальную дистанцию.

Что такое социальное дистанцирование?

Это – сознательное увеличение физического пространства между людьми для того, чтобы сдержать распространение болезни. Пока эти меры имеют решающее значение для предотвращения перегрузки системы здравоохранения.

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Основные его аспекты:

Люди не выходят из дома без необходимости.

Минимум 2 метра дистанции от других в общественных местах.

Отмена мероприятий, где собирается много людей.

Работа общепита только на доставку.

Дистанционное обучение и работа из дома (по возможности).

Самоизоляция и карантин являются формами социального дистанцирования. Однако они направлены прежде всего на ограничения для больных или потенциально инфицированных людей, чтобы исключить передачу вируса. Тогда как, собственно, дистанцирование – это более широкая мера, которую применяют для прекращения тесных и массовых контактов между людьми.



Призыв сохранять дистанцию ​​в 2 метра / Иллюстрация American Red Cross

Для чего это нужно?

Инкубационный период COVID-19 – до 14 дней. Если вы заражены и продолжаете общаться, как обычно, скорее всего, вы передадите вирус двум-трем друзьям или членам семьи. Они в свою очередь инфицируют еще 2-3 человека. То есть в течение месяца один случай может привести к 244 других, за два месяца это – более 59 тысяч.

Уже есть доказательства того, что пребывание дома и сохранение безопасной дистанции с другими могут замедлить распространение вируса и остановить этот эффект домино.

Например, исследования распространения инфекции в Ухане показали, что введение масштабных мер контроля привело к тому, что количество воспроизведения в городе снизилось с 2,35 до почти 1. Когда число репродукции равно единице, количество случаев прекратит расти – каждый зараженный человек передает вирус только одному другому лицу.

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Здесь также используют термин "выравнивание кривой" динамики распространения вируса.

Многие люди, которые заболели в течение нескольких дней, могут переполнить медицинские учреждения. А слишком большое количество пациентов в тяжелом состоянии одновременно приведет к недостатку больничных коек, оборудования или врачей.

На графике внезапная вспышка представлена в виде высокой узкой кривой. Если бы такое же количество пациентов попадало в больницу медленнее, например, в течение нескольких недель, линия выглядела бы как болеедлинная, плоская кривая. В этой ситуации в больницу ежедневно приходило бы меньше пациентов, соответственно, это уменьшает шансы испытывать недостаток необходимых ресурсов.



Выравнивание кривой динамики распространения вируса / Иллюстрация The Johns Hopkins University

Одной из главных целей социального дистанцирования является "сгладить кривую" – сдержать распространение вируса до управляемого уровня. Когда это произойдет, можно переходить к более устойчивой стратегии смягчения последствий.

Как долго это может продолжаться?

В исследовании Гарвардского университета, опубликованном 14 апреля в журнале Science, установлено, что миру может потребоваться два года социального дистанцирования (до 2022 года), чтобы предотвратить появление новых сезонных вспышек COVID-19. Таков один из возможных сценариев.

Это – первое крупное исследование, которое использует данные двух других тесно связанных коронавирусов, OC43 и HKU1, чтобы предсказать, как будет вести себя COVID-19.



Социальное дистанцирование во время празднования Сонгкрана в Таиланде / Фото Getty Images

Так, исследователи проанализировали сценарии, при которых новые вспышки заболевания могут вызвать значительную нагрузку на медицинские учреждения. Анализ включал в себя вероятность того, развивается ли у людей, которые были инфицированы коронавирусом, кратковременный (один год) или долгосрочный иммунитет. Этот момент пока точно неизвестен.

Если иммунитет вырабатывается на 12 месяцев – ежегодные вспышки COVID-19 (при отсутствии социального дистанцирования или любых других вмешательств) будут вполне вероятными. Тогда как длительный иммунитет приводит ко все более редким вспышкам. Они будут менее тяжелыми, если окажется, что человек, который перенес один из других коронавирусов, также получает определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Если, как считают исследователи, SARS-CoV-2 ведет себя аналогично OC43 и HKU1, тогда летом его распространение значительно замедлится. Но этого будет недостаточно, чтобы полностью остановить вирус. Существует также риск, что длительное социальное дистанцирование в течение лета приведет к худшей вспышки зимой 2020-2021 года.

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Специалисты отметили, что разная степень сезонного инфицирования и продолжение низких показателей летальности будут основными факторами для смягчения социального дистанцирования. Но они же предупреждают, что опыт Китая, Италии и США свидетельствует о том, что COVID-19 может перекрыть даже потенциал систем здравоохранения стран, имеющих ресурсы.

Мы не занимаем позиции относительно целесообразности этих сценариев, учитывая экономические убытки, которые может нанести длительное дистанцирование. Но мы отмечаем потенциально катастрофическую нагрузку на системы здравоохранения, которая прогнозируется, если дистанцирование будет недостаточно эффективным и/или недостаточно длительным,

– отмечают исследователи.

Прогнозы специалистов также указывают на то, что вирус может достаточно быстро вернуться, как только будут сняты ограничения. Они надеются, что исследование поможет определить вероятные траектории пандемии при альтернативных подходах, определить вспомогательные способы борьбы с вирусом и побудить к размышлениям над способами взять ситуацию под контроль.

Стоит ли на 100% доверять таким прогнозам?

Ученые дают довольно мрачный прогноз относительно того, как долго мы можем быть "закрытыми". Но есть причины быть менее пессимистичными, пишет MIT Technology Review.

Так, вышеупомянутое исследование содержит много предположений. Например, не учтено, насколько агрессивное отслеживание контактов инфицированных может подавить распространение вируса. Также всех людей моделируют одинаково, хотя каждый может переносить заболевания по-своему (в частности, учитывая возраст).



Так побуждают сохранять дистанцию ​​в кафе Сингапура / Фото Getty Images

Специалисты также предполагают, что, при отсутствии социального дистанцирования, R0 (термин, указывающий, насколько заразным является инфекционное заболевание) составляет от 2 до 2,5. Хотя некоторые исследования утверждают, что число выше. И это действительно будет хорошей новостью, утверждает издание, ведь означает, что вирус уже распространился гораздо шире и является менее смертельным, чем считается.

Если предположить, что социальное дистанцирование снижает передачу вируса на 60%, а летнее время снижает ее на 40%, США, например, должны поддерживать текущие условия социальной дистанции до середины мая. Затем восстановить их снова в октябре – до конца года, а затем – с февраля по апрель 2021 года. Таким образом, после еще трех интервалов продолжительностью один-два месяца, Штаты в июле 2022 года получат коллективный иммунитет.

Однако, имея столько неизвестных, комбинации могут быстро меняться.



Пример мер для дистанцирования в Сингапуре / Фото Getty Images

В определенных сценариях нужно несколько этапов социального дистанцирования, чтобы выработать коллективный иммунитет при отсутствии вакцины. Неопределенность заключается в том, сколько этапов для этого необходимо. И нет оснований с уверенностью верить, что это должно пройти именно к лету 2022 года.

Как отмечает издание, эффективное отслеживание контактов позволило бы более точно определить, кто является потенциально инфицированным, вместо того, чтобы закрывать целые регионы.

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То есть подобные исследования не предсказывают будущее. Скорее, они описывают "круг возможностей". И эти возможности – очень чувствительны к действиям и уровню ответственности каждого.

Как может происходить уход от социального дистанцирования?

В любом случае это придется делать поэтапно и максимально осторожно. Vox пишет о нескольких этапах:

Первый: замедление распространения вируса через социальное дистанцирование, а также наращивание возможностей для проведения тестов и обеспечения больниц необходимым оборудованием.

Здесь важным мероприятием было бы проведение быстрых тестов на коронавирус в общественных местах. Например, перед входом в продуктовые магазины. Однако это возможно только в случае достаточного количества доступных тестов.

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Южная Корея ввела подобный подход, что позволило лучше контролировать вспышку вируса, по крайней мере пока. Власти страны также использовали GPS-данные из мобильных телефонов людей, чтобы выяснить, с кем они могли контактировать.

Второй: ограничения социального дистанцирования облегчаются, тогда как работники здравоохранения продолжают отслеживать и изолировать случаи.

Этот этап должен начаться только после 14 дней постоянного сокращения количества случаев в регионе (т.е. для каждой страны или региона – индивидуально). И только после того, как возрастет наличие доступных тестов. Если на этом этапе количество заболеваний снова начнет расти – будет необходимо отступить и "закрыться" снова.

Третий (и конечный): создание безопасной и эффективной вакцины, которая сможет предотвратить новые заражения.

Хорошая новость заключается в том, что вакцины от COVID-19 уже проходят проверку. Плохая – для этого понадобится 12-18 месяцев.

Поэтому пока остается максимально запастись терпением, сохранять спокойствие и соблюдать социальное дистанцирование, пока есть такое требование.