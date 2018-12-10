Столкновение двух миров: почему демонстрации во Франции станут еще активнее

Главным сюжетом мировых новостей постепенно становится ситуация во Франции, где не останавливаются антиправительственные демонстрации. Там уже появилась традиция: люди со всех уголков страны каждые выходные съезжаются в крупные города, в основном, конечно, в Париж, где проводят массовые акции протеста.

Перед этими выходными я думал, что манифестации постепенно будут затихать. Во-первых, правительство выполнило главное требование манифестантов и отказалось от повышения топливного налога. Во-вторых, власти укрепили полицию, дали ей новых людей и технику, поэтому она получила возможность действовать более решительно.

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Но я оказался не прав. Решительные и даже агрессивные действия полицейских только усилили сопротивление. Всю Францию подняли на дыбы кадры, где полицейские поставили на колени полторы сотни учеников одного из местных лицеев.

Для свободолюбивых французов это прямое оскорбление, настоящий призыв выходить на борьбу против антидемократического режима. Кроме того, в субботу полиция массово применила силу. В столкновениях с ней пострадали более 70 человек: там есть и избитые, и раненые.

После такого протесты не только не прекратились, но и обещают стать даже более активными. Но при этом не очень понятно, чего еще они хотят. Дело в том, что движение "желтых жилетов" является подчеркнуто антиполитическим. Оно отрицает связь с любой политической партией. Активисты не дают ни правым, ни левым, ни даже профсоюзам говорить от своего имени.



Протесты во Франции

Более того, когда в их собственной среде появлется кто-то особенно говорливый, и начинает пояснять журналистам, чего же хотят эти люди, все остальные в один голос заявляют: этот человек говорит только за себя. Лидеров тут нет, он никого не представляет. Соответственно, единого списка требований тоже нет. Каждая группа участников протеста и даже каждый человек волен отстаивать какие-то собственные интересы.

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В результате по интернету гуляют самые разные списки требований. Официальными они не являются, но и никем не опровергаются. То есть, никто точно не знает, чего хотят участники протеста. Однако – и это непостижимый парадокс – их поддерживает примерно 70 % жителей страны, то есть подавляющее большинство.

Власть оказалась в крайне сложной ситуации. Непонятно, с кем тут можно договориться, с кем найти компромисс, кого запугать, кого (может быть) посадить или купить. Просто бить и разгонять этих людей – это как бить и разгонять цифры собственного рейтинга. Народ, глядя на такое, лишь сильнее начинает ненавидеть президента и правительство. Уже сейчас рейтинг Эммануэля Макрона скатился до отметки примерно 20 %.

Обозреватели главных мировых газет и телеканалов сейчас ломают головы: "Что это за движение такое? Чего они хотят? Что вообще происходит?". Ответы очень разные. Там и глупость Макрона упоминают, и миграционный кризис, и закат социального государства, и "руку Москвы", конечно. Но, как мне кажется, тут кое-что другое.

Выступлю со своей версией. Мы видим первое столкновение существующей мировой капиталистической системы с наступающим миром будущего. В будущем люди, вот эти вот бунтующие французы, – никому не нужны. Профессии среднего класса и небогатых людей исчезают. Рабочие на фабриках, шахтеры, фермеры, водители, продавцы, сотрудники банков, клерки в офисах и так далее перестают быть ценными членами общества. Их все проще заменить либо иммигрантами, либо вообще роботами.

При капитализме эти люди нужны были для эксплуатации их труда. Они должны были гнуть спину на заводах и фабриках – на радость жадному буржую с моноклем и в цилиндре. Сейчас он спокойно и без них может обойтись. По Франции и по всему миру идут массовые увольнения. Зарплаты людям платить больше не надо, бизнес начинает приносить своим хозяевам просто космическую прибыль.

Поскольку у покупателей своих денег все меньше, банки раздают им кредиты. У простых людей быстро накапливаются долги. В страхе перед этими долгами человек готов работать за копейки на любой работе. Что мы получаем? Богатые стремительно богатеют, а бедные (и средний класс, что очень важно) – так же быстро беднеют.

Но это не катастрофа. Рецепт восстановления и поддержания справедливости в обществе есть, он существует и хорошо известен. Называется – налоги. Чтобы все новые богатства не скапливались у одной, маленькой группы людей, они должны платить побольше, чем все остальные.

В нормальном государстве эти налоги идут на благо всех людей: идут на медицину, образование, безопасность, пособия больным, пенсии старым, на строительство дорог мостов и так далее. Но что делает Эммануэль Макрон, когда приходит в власти? Он отменяет налоги на богатых и богатство. То же самое, кстати, у себя, в Америке, делает и Дональд Трамп, но это отдельная история.

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Это неудивительно. Макрон сам миллионер, да и к власти он пришел за счет поддержки крупного бизнеса. Не будет же он сам себя и своих друзей миллионеров и миллиардеров наказывать! Однако Макрону надо платить армии, полиции, всему государственному аппарату и себе любимому (он, например, за госсчет себе домой сервиз купил за полмиллиона евро). А еще парады! Он президент Франции очень любит, просто обожает военные парады и тому подобную показуху. Кроме того, он постоянно красит себе лицо, без грима на людях не появляется. На услуги визажиста Макрон тратит несколько тысяч евро в месяц.



Еммануель Макрон

Деньги эти где-то брать надо. Напечатать их он не может, у богатых он их брать не хочет, поэтому платят бедные и средний класс. От введенного Макроном налога на топливо пострадали именно они. И это только начало, дальше будет хуже.

С развитием компьютеров и увеличением миграции средний и рабочий класс во Франции и в других развитых странах становится все менее и менее нужным. Шансов найти хорошую работу и нормально зарабатывать у людей будет все меньше. Именно поэтому среди демонстрантов чаще всего звучат левые экономические требования. Они хотят повышения минимальной зарплаты, пенсий, строительства недорогого жилья, повышения качества образования, медицины и инфраструктуры.

В политике они хотят уменьшить влияние нынешних элит, решать максимальное колитчество вопросов на референдумах, а не в парламенте или в правительстве, а также серьезно ограничить иммиграцию. Там есть еще множество других требований. Из-за отсутствия лидеров или какого-то комитета все они – неофициальные.

Но если сделать очень общий вид, то в экономике манифестанты хотят более справедливого распределения доходов – как в Скадинавии. А в политике – повышения роли простого человека. Во всем мире это называется нехорошим словом "популизм". Его очень боятся политические элиты всех странах. И вы знаете, по-моему, он побеждает!

Чтобы справиться с популизмом, чтобы старый мир не проиграл новому, нужен сильный и уверенный в себе лидер с консервативными взглядами. В свое время такими лидерами стали Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер.

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Но сейчас в США правит клоун Трамп, в Германии Ангела Меркель ушла с поста главы своей партии и, вероятно, покинет пост канцлера. В Великобритании власть жалкой Терезы Мэй висит на волоске, а во Франции напомаженный Макрон со своим золотым сервизом не знает, что делать с манифестантами. Похоже, что миру придется привыкать жить в новой реальности.