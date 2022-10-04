Горожане призывают власти разобраться с заброшенными зданиями

В соцсетях люди возмущаются тем, что власти города не решают вопрос заброшенных зданий. Именно на территории заброшенного бассейна заметили развращавшего детей педофила, пишет 24 канал.

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Горожане опасаются, что такая ситуация может повториться, ведь никто, мол, не решает проблему. Кроме того, педофила до сих пор не поймали.

В местных фейсбук-группах люди призывают власти немедленно отреагировать на трагедию конкретными шагами.

Сложившаяся на территории заброшенного бассейна ситуация вызывает серьезную обеспокоенность и страх. Страх за безопасность и жизнь своих детей. Мы неоднократно обращались к директору лицея. Но оказывается эта территория принадлежит Черновицкому городскому совету, который не хочет навести порядок,

– написала Юлия Андрийчук.

Сообщение жительницы Черновцов собрало много комментариев. Люди возмущаются и просят сделать их город более безопасным.

"Это опасность не только для детей, если там уже с оружием людей находят. Что бы мешало ему просто так открыть огонь по людям, которые там были?";

"Местным властям безразлично было всегда, не зря Черновцы в последние годы были в конце всех рейтингов по развитию и комфорту";

"Там очень опасное место. Давно пора было бы решить этот вопрос. Теперь может решиться, но жаль, что ценой смерти невинной молодой девушки";

"Местные все знают, где и что происходит. Мэрия не является исключением. Все делают вид, что ничего не происходит, или что это – нормально";

"Не понимаю, почему с этим бассейном вопрос не решен, когда мой сын учился в этой школе, и с нас собирали средства на ремонт".

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