Містяни закликають владу розібратися з закинутими будівлями

У соцмережах люди обурюються через те, що влада міста не вирішує питання закинутих будівель. Саме на території закинутого басейну помітили педофіла, який розбещував дітей, пише 24 канал.

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Містяни побоюються, що така ситуація може повторитися, адже ніхто, мовляв, не вирішує проблему. Крім того, педофіла досі не впіймали.

У місцевих фейсбук-групах люди закликають владу негайно відреагувати на трагедію конкретними кроками.

Ситуація, яка склалася на території закинутого басейну викликає серйозне занепокоєння і страх. Страх за безпеку і життя своїх дітей. Ми неодноразово зверталися до директора ліцею. Але виявляється ця територія належить Чернівецькій міській раді, яка не хоче навести порядок,

– написала Юлія Андрійчук.

Допис мешканки Чернівців зібрав багато коментарів. Люди обурюються й просять зробити їхнє місто безпечнішим.

"Це небезпека не лише для дітей, якщо там вже зі зброєю людей знаходять. Що б заважало йому просто так відкрити вогонь по людях, які там були?";

"Місцевій владі байдуже було завжди, не дарма Чернівці останніми роками було в кінці всіх рейтингів по розвитку і комфорту";

"Там дуже небезпечне місце. Давно пора було б вирішити це питання. Тепер може вирішиться, але шкода, що ціною смерті невинної молодої дівчини";

"Місцеві все знають, де і що відбувається. Мерія не є винятком. Всі вдають, що нічого не відбувається, або що це – нормально";

"Не розумію, чому з цим басейном питання не вирішено, колись мій син навчався в цій школі, і з нас збирали кошти на ремонт".

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