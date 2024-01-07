Парню не понравился тон разговора одного из посетителей ТРЦ, именно поэтому возникла потасовка с выстрелами. Правоохранители подчеркнули, что в условиях военного положения на такие случаи реагируют максимально жестко.
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Драка и стрельба в Харькове
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что 6 января 20-летний молодой человек вместе с другом пришли в торговый центр. Товарищ ждал, пока закончится смена у жены, работающей там продавцом-консультантом.
Однако разразился конфликт – фигуранту не понравилось, как один из покупателей говорит с женой друга. Он начал приставать к мужчине, после чего началась драка.
Все длилось не больше двух минут – в ситуацию вмешались охранники центра. После драки парень достал оружие и дважды выстрелил вверх. По предварительным данным, это был стартовый пистолет, а сам стрелок – под хмельком,
– сообщил Болвинов.
Полиция уже задержала молодого человека и инкриминировала ему хулиганство – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного оружия. Следователи открыли уголовное производство.
Парень устроил в ТРЦ драку и стрельбу: смотрите полное видео
Криминальные новости Украины
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