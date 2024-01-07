Хлопцю не сподобався тон розмови одного з відвідувачів ТРЦ, саме тому виникла бійка з пострілами. Правоохоронці наголосили, що в умовах воєнного стану на такі випадки реагують максимально жорстко.
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Бійка та стрілянина у Харкові
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що 6 січня 20-річний хлопець разом з другом прийшли до торгового центру. Товариш чекав, поки закінчиться зміна у дружини, яка працює там продавцем консультантом.
Однак спалахнув конфлікт – фігуранту не сподобалося, як один з покупців говорить з дружиною друга. Він почав чіплятися до чоловіка, після чого почалася бійка.
Все тривало не більше двох хвилин – в ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілок – напідпитку,
– повідомив Болвінов.
Поліція вже затримала хлопця та інкримінувала йому хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної зброї. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Хлопець влаштував у ТРЦ бійку та стрілянину: дивіться повне відео
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