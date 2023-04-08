6 января этого года 6-летний мальчик, который и раньше отмечался агрессивным поведением, пронес в школу пистолет и выстрелил в учительницу. После этого она пережила четыре операции.

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Попал в руку и грудную клетку: 6-летний мальчик устроил стрельбу в школе

6 января в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, 6-летний мальчик пронес в школу пистолет своей мамы в рюкзаке. Как сообщают, женщина получила оружие легально и имела разрешение на его хранение.

Ученик выстрелил в свою учительницу, 25-летнюю Эбби Цвернер, и попал ей в руку и грудную клетку. После полученного ранения она успела вывести других учеников в безопасное место и сообщить, что с ним произошло.

Проведя в больнице две недели и пережив четыре операции, Эбби Цвернер подала иск против руководства школы за то, что проигнорировали все ее предупреждения относительно поведения ребенка. Женщина требует возмещения в размере 40 миллионов долларов. Пока полиция никому не предъявила обвинений.

Несмотря на это, руководителя учебного заведения уволил школьный совет, а помощник директора сам ушел в отставку. Также местные власти проголосовали за покупку прозрачных рюкзаков для всех учеников и установку металлоискателей в каждой школе округа.

Стрельба всколыхнула всю страну. Многие удивились: как такой маленький ребенок мог получить доступ к оружию и выстрелить в своего учителя,

– пишут в издании.

Это уже не первый раз, когда мальчик нападает на других

Адвокаты учительницы отмечают, что руководство точно знало о том, что ученик отличается насильственным поведением к другим людям. В частности, в прошлом году он пытался задушить свою воспитательницу в детском саду.

Все ответчики знали, что Джон Доу терроризировал как учащихся, так и учителей. Он постоянно наносил телесные повреждения людям как в школе, так и вне ее,

– объяснили в иске.

Как сообщают, мальчик не реагировал на замечания персонала школы и ругался. Он гонялся за детьми с ремнем и избивал их.

Родители мальчика не согласились на перевод сына в специализированный класс. А руководство школы просто закрывало глаза на "тревожные колокольчики".

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