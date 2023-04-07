В пятницу, 7 апреля, в Тель-Авиве мужчина хотел переехать на машине пешеходов, а затем начал стрельбу. По крайней мере, об этом сообщили определенные телеграм-каналы. В то же время более солидные медиа утверждают, в частности JPost, что речь идет в этом случае о двух разных людях.

Смотрите также Израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса: задержали сотни человек

Два теракта с разницей в несколько минут

Как написали определенные информационные ресурсы, автомобиль въехал в людей возле парка Чарльза Клора на берегу моря. В результате пострадали шесть человек, один человек погиб.

Вместе с тем полиция сообщала, что нападающий "нейтрализован", а в МИД Израиля сразу назвало произошедшее – терактом.

В то же время, скорее всего, речь идет о двух нападениях, которые совершили два разных человека с разницей в несколько минут.

По версии JPost, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападающий убит. Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция,

– сообщает один из источников.

Теракт в Тель-Авиве: смотрите видео соцсетей

Обратите внимание! Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

На Ближнем Востоке неспокойно: последние новости