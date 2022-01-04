Журналисты узнали об этом только 3 января. А все потому, что обе страны не слишком благосклонны к свободной печати.

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На границе Туркменистана и Афганистана были стычки, есть жертва

Оказывается, на границе Туркменистана и Афганистана несколько дней назад был вооруженный конфликт. Но лишь 3 января об этом сообщил СМИ Гелал Балги – руководитель так называемого "департамента информации и культуры" радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане после вывода оттуда войск Соединенными Штатами Америки.

Инцидент произошел в Хамабском районе провинции Джовзджан. При этом талибы обвинили туркменских военных в:

Нарушении границы.

Убийстве мирного жителя.

И избиении еще одного.

Талибы же, мол, просто подошли к границе, "чтобы проверить ситуацию с безопасностью". Балги, впрочем, не возражал, что стреляли обе стороны. Но якобы талибы – только в ответ.

Никаких комментариев по поводу этой ситуации из Туркменистана не было. Что, в принципе, неудивительно, ведь эта страна – одна из самых закрытых в мире.

Что важно: только за месяц талибы то ли спровоцировали, то ли случайно попали в три пограничных конфликта. Сначала с Ираном и Пакистаном, и вот теперь – с Туркменистаном.