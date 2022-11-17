Фигурантов передали в дежурный суд. Им выдвинули подозрение в "разрушении единства государства и целостности страны".

На тему Бомбу в центре Стамбула могла оставить женщина: детали теракта от Эрдогана

Гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.

Теракт в Стамбуле: что известно

В центре Стамбула 13 ноября прогремел мощный взрыв. Это произошло на улице Истикляль, то есть в популярном месте среди туристов. Там обычно многолюдно, поскольку есть много магазинов и ресторанов.

Местные власти сообщили, что в результате теракта погибли 6 человек, при этом ранения получили более 80 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя взрыв, заявил, что "пахнет терроризмом".

Турецкие СМИ писали, что женщина могла оставить на людной улице сумку со взрывчаткой. Эрдоган тоже сказал.

Позже в сети показали кадр и задержание вероятной виновницы теракта. Сообщалось, что она может быть причастна к террористической организации PKK/PYD.

Кстати. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Обратите внимание! 15 ноября в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль. Это произошло всего через 2 дня после теракта. Известно, что 4 человека получили ранения.

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