Фигурантов передали в дежурный суд. Им выдвинули подозрение в "разрушении единства государства и целостности страны".
На тему Бомбу в центре Стамбула могла оставить женщина: детали теракта от Эрдогана
Гражданка Сирии Ахлам аль-Башир призналась, что оставила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.
Теракт в Стамбуле: что известно
- В центре Стамбула 13 ноября прогремел мощный взрыв. Это произошло на улице Истикляль, то есть в популярном месте среди туристов. Там обычно многолюдно, поскольку есть много магазинов и ресторанов.
- Местные власти сообщили, что в результате теракта погибли 6 человек, при этом ранения получили более 80 человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя взрыв, заявил, что "пахнет терроризмом".
- Турецкие СМИ писали, что женщина могла оставить на людной улице сумку со взрывчаткой. Эрдоган тоже сказал.
- Позже в сети показали кадр и задержание вероятной виновницы теракта. Сообщалось, что она может быть причастна к террористической организации PKK/PYD.
Кстати. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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