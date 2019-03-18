Теракт в Новой Зеландии: правительство приняло поправки в закон об оружии

В двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии террористы открыли огонь, в результате этого 50 человек погибли, а еще 48 получили ранения. После этого правительство страны одобрило поправки к закону об оружии.

Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс сказал, что "весь мир изменился" после теракта и "наши законы тоже", пишет Stuff.nz.

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Премьер-министр Джасинда Ардерн пока не говорит о деталях поправок к закону.

Ардерн не назвала конкретной даты траура на этой неделе. Она уточнила, что общенациональный траур впоследствии объявят.

К слову, пакистанца, который погиб при попытке обезвредить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Власти Пакистана также заявили о готовности оказать поддержку семьям жертв расстрела.

Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?

Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, произошло 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.



Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ