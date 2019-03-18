11:06
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Теракт в Новой Зеландии: правительство приняло поправки в закон об оружии

      53 Читати новину українською
      Теракт в Новой Зеландии: правительство приняло поправки в закон об оружии
      Теракт в Новой Зеландии: правительство приняло поправки в закон об оружии / nzherald.co.nz

      В двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии террористы открыли огонь, в результате этого 50 человек погибли, а еще 48 получили ранения. После этого правительство страны одобрило поправки к закону об оружии.

      Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс сказал, что "весь мир изменился" после теракта и "наши законы тоже", пишет Stuff.nz.

      Читайте также: Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках

      Премьер-министр Джасинда Ардерн пока не говорит о деталях поправок к закону.

      Ардерн не назвала конкретной даты траура на этой неделе. Она уточнила, что общенациональный траур впоследствии объявят.

      К слову, пакистанца, который погиб при попытке обезвредить террориста в Новой Зеландии, посмертно наградят за мужество. Власти Пакистана также заявили о готовности оказать поддержку семьям жертв расстрела.

      Что известно о терактах в мечетях Новой Зеландии?
      Нападение на две мечети в Новой Зеландии, в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, произошло 15 марта. Преступники устроили стрельбу по прихожанам. 50 человек погибли, более 40 были ранены. Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Тарранта, который транслировал бойню в интернете. Позже один из задержанных был признан невиновным.

      Таррант рассказывал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017 года уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  
      blog_ava
      Главные новости 17 марта: паника в Мариуполе и предложение Жириновского по Крыму
      сегодня
      4658
      Теги: Новости политики Оружие Теракт в Новой Зеландии Теракт Новая Зеландия
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як колишній десантник лікарем став
      сегодня , 10:01 Як колишній десантник лікарем став
      Все про здоров'я 143
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 10:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 582
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 09:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 1336
      Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      сегодня , 07:02 Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      Настя Сукач 3672
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук