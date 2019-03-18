Теракт у Новій Зеландії: уряд прийняв поправки до закону про зброю

У двох мечетях міста Крайстчерч у Новій Зеландії терористи відкрили вогонь, унаслідок цього 50 людей загинули, а ще 48 отримали поранення. Після цього уряд країни підтримав поправки до закону про зброю.

Заступник прем'єр-міністра Уїнстон Пітерс сказав, що "весь світ змінився" після теракту і "наші закони теж", пише Stuff.nz.

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Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн наразі не говорить про деталі поправок до закону.

Ардерн не назвала конкретної дати жалоби на цьому тижні. Вони уточнила, що загальнонаціональний траур згодом оголосять.

До слова, пакистанця, який загинув при спробі знешкодити терориста у Новій Зеландії, посмертно нагородять за мужність. Влада Пакистану також заявила про готовність надати підтримку сім'ям жертв розстрілу.

Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Напад на дві мечеті у Новій Зеландії, в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді, відбулвся 15 березня. Злочинці влаштували стрілянину по прихожанам. 50 людей загинули, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".