Стрельба по невинным людям: причины и хронология последних терактов

Ужасные события в Канаде, где стоматолог поубивал людей в их домах, заставляет нас вспомнить где в последнее время происходили подобные теракты.

Что побуждает человека взять в руки оружие и пойти убивать всех, кто попадется по дороге. Трудно понять мотивы таких террористов, но их главная цель – навести панику и страх в обществе. О подробностях массовых убийств, которые произошли за последнее время, в статье на сайте 24 канала.

К теме самое Самое кровавое массовое убийство в истории Канады

Стрельба в Канаде

Действия 51-летнего Габриэля Вортмана из городка Портапик в провинции Новая Шотландия в Канаде были тщательно спланированы. В ночь на 19 апреля он надел форму полицейского, сел в автомобиль, стилизованный под полицейский, взял оружие и поехал убивать людей.

До этого Габриэля Вортмана знали как успешного владельца стоматологической клиники. Мотивы его убийств неизвестны. И сам он не расскажет, ведь его ликвидировали полицейские при задержании.

Габриэль Вортман / Скриншот thesun.co.uk

До этого Вортман успел забрать жизнь у 18 невинных людей. Но это не окончательное число – нападающий поджигал дома, где убивал людей, и там еще могут быть тела. Кроме того, перед своей гибелью Вортман много часов убегал от правоохранителей и палил по людям. Стрельба продолжалась более 12 часов.

Автомобиль на котором передвигался убийца, справа – фото полицейской, погибшей от его пуль / коллаж Metro.co.uk

Это преступление – наиболее кровавый акт массового убийства в Канаде с декабря 1989 года. Тогда преступник застрелил 15 женщин в Монреале.

Убийство мусульман в Новой Зеландии

В марте 2020 года 28-летний австралиец Брентон Тэррант признал свою вину в совершении теракта, во время которого были убиты 51 человек, а 40 получили ранения.

Люди, выжившие после стрельбы / Фото The New Zealand Herald

Это произошло в городе Крайстчерч в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. В помещение мечети ворвались четверо вооруженных мужчин и начали стрелять по прихожанам во время дневной молитвы. Один из свидетелей сказал, что стрельба длилась около 20 минут.

Брентон Тэррант и его оружие / Коллаж 24 канала

Полиция задержала четырех человек, в том числе Брентона Терранта, что транслировал бойню в интернете. Убийца заявил, что навыки оттачивал во время видеоигр.

Смотрите видео с места теракта в Новой Зеландии, которое снял нападающий (18+):

Террорист до последнего не признавал своей вины и улыбался во время суда.

В этот раз мотивы известны. Тэррант со своими единомышленниками являются сторонниками нацизма и ненавидят мусульман. Они восхищались Андреасом Брейвиком, который имел аналогичные мотивы, чтобы совершить ряд терактов в Норвегии в 2011 году.

Тэррант рассказывал, что на преступление его подвигли теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака – это "возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю".

Брентон Тэррант во время суда / Фото wspa.com

Австралийцу грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения. Это будет первое решение суда в Новой Зеландии, которое предусматривает такое наказание.

В Германии расстреляли людей в кальянных

19 февраля 2020 года в городке Ганау, что неподалеку от Франкфурта 43-летний немец убил 10 людей, которые имели курдское происхождение – один был гражданином Турции.

Кто такие курды?

Курды являются преимущественно мусульманами. Они не имеют собственного государства и проживают на территории нескольких стран – Турция, Сирия, Ирак, Иран, Азербайджан и Армения. Курдский язык относится к северо-западной подгруппе иранских языков.

Убийца сначала расстрелял людей в баре, потом на одной из площадей города, а потом еще в одном заведении. Из-за стрельбы погибли 10 человек.

Фото с места одного из нападений / Фото Bild

Полиция начала масштабную операцию по розыску "нескольких подозреваемых". В конце террориста нашли мертвым по месту его проживания, рядом был еще один труп – его матери.

Немецкие следователи заявили, что убийца имел ксенофобские убеждения. Стрелок оставил предсмертную записку и видео, из которых вытекают его симпатии к праворадикальным идеям.

Военный в Таиланде убил 25 невинных людей

9 февраля 2020 года военный, которого звали Джакрапант Томма начал стрелять. От его пуль погибли 25 тайцев. Очевидно у мужчины "поехала крыша".

Кадры с камеры видеонаблюдения / Скриншот Viral Press

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

До того, как устроить стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и трех офицеров своей части. Угнал машину и набрал боеприпасов.

Во время теракта стрелок делал селфи и выходил в "эфир" – выложил несколько видео стрельбы в социальных сетях. В одном из них он заявил, что "уже устал нажимать на курок".

Террорист успел сделать селфи / Фото с его страницы в соцсетях

Томма засел в торговом центре, держа заложников. Силовики ликвидировали нападавшего лишь через 12 часов после начала спецоперации.

Эвакуация людей из торгового центра:

Солдат был профессиональным стрелком, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.