Стрілянина по невинних людях: причини й хронологія останніх терактів

Жахливі події в Канаді, де стоматолог повбивав людей у їх будинках, змушує нас згадати, де останнім часом відбувались подібні теракти.

Що спонукає людину узяти в руки зброю й піти вбивати всіх, хто трапиться по дорозі. Важко зрозуміти мотиви таких терористів, але їх головна мета – навести паніку й страх в суспільстві. Про подробиці масових вбивств, які стались за останній час, у статті на сайті 24 каналу.

До теми Найкривавіше масове вбивство в історії Канади

Стрілянина в Канаді

Дії 51-річного Габріеля Вортмана з містечка Портапік у провінції Нова Шотландія в Канаді були ретельно сплановані. В ніч на 19 квітня він одягнув форму поліцейського, сів у автомобіль, стилізований під поліцейський, взяв зброю та поїхав вбивати людей.

До цього Габріеля Вортмана знали як успішного власника стоматологічної клініки. Мотиви його вбивств невідомі. І сам він не розкаже, адже його ліквідували поліцейські при затриманні.

Габріель Вортман / Скриншот thesun.co.uk

До цього Вортман встиг забрати життя у 18 невинних людей. Але це не остаточна кількість – нападник підпалював будинки, де вбивав людей, і там ще можуть бути тіла. Крім того, перед своєю загибеллю Вортман багато годин втікав від правоохоронців та палив по людях. Стрілянина тривала понад 12 годин.

Автомобіль на якому пересувався вбивця, праворуч – фото поліцейської, яка загинула від його куль / Колаж Metro.co.uk

Цей злочин – найбільш кривавий акт масового вбивства у Канаді з грудня 1989 року. Тоді злочинець застрелив 15 жінок у Монреалі.

Вбивство мусульман у Новій Зеландії

У березні 2020 року 28-річний австралієць Брентон Террант визнав свою вину у скоєнні теракту, під час якого було вбито 51 людину, а 40 отримали поранення.

Люди, які вижили після стрілянини / Фото The New Zealand Herald

Це сталось в місті Крайстчерч у Новій Зеландії 15 березня 2019 року. До приміщення мечетей увірвались четверо озброєних чоловіків й почали стріляти по прихожанам під час денної молитви. Один зі свідків сказав, що стрілянина тривала близько 20 хвилин.

Брентон Террант та його зброя / Колаж 24 каналу

Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Терранта, що транслював бійню в інтернеті. Вбивця заявив, що навики відточував під час відеоігор.

Дивіться відео з місця теракту в Новій Зеландії, яке зняв нападник (18+):

Терорист до останнього не визнавав своєї провини й посміхався під час суду.

Цього разу мотиви відомі. Террант зі своїми однодумцями є прихильниками нацизму й ненавидять мусульман. Вони захоплювались Андреасом Брейвіком, який мав аналогічні мотиви аби скоїти низку терактів у Норвегії у 2011 році.

Террант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".

Брентон Террант під час суду / Фото wspa.com

Австралійцю загрожує довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Це буде перше рішення суду у Новій Зеландії, яке передбачає таке покарання.

У Німеччині розстріляли людей у кальянних

19 лютого 2020 року в містечку Ганау, що неподалік Франкфурта 43-річний німець убив 10 людей, які мали курдське походження – один був громадянином Туреччини.

Хто такі курди? Курди є переважно мусульманами. Вони не мають власної держави й проживають на території декількох країн – Туреччина, Сирія, Ірак, Іран, Азербайджан та Вірменія. Курдська мова належить до північно-західної підгрупи іранських мов.

Вбивця спочатку розстріляв людей в барі, потім на одній з площ міста, а потім ще в одному закладі. Через стрілянину загинули 10 людей.

Фото з місця одного із нападів / Фото Bild

Поліція почала масштабну операцію з розшуку "кількох підозрюваних". Врешті терориста знайшли мертвим за місцем його проживання, поруч був ще один труп – його матері.

Німецькі слідчі заявили, що вбивця мав ксенофобські переконання. Стрілець залишив передсмертну записку і відео, з яких випливають його симпатії до праворадикальних ідей.

Військовий у Таїланді вбив 25 невинних людей

9 лютого 2020 року військовий, якого звали Джакрапант Томма почав стріляти. Від його куль загинули 25 тайців. Вочевидь у чоловіка "поїхав дах".

Кадри з камери відеоспостереження / Скриншот Viral Press

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

Viral Press Read more: https://metro.co.uk/2020/02/08/at-least-20-killed-after-soldier-opens-fire-in-shopping-centre-in-thailand-12205038/?ito=cbshare Twitter: https://twitter.com/MetroUK | Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/

До того, як влаштувати стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира та трьох офіцерів своєї частини. Викрав машину й набрав боєприпасів.

Під час теракту стрілець робив селфі й виходив у "ефір" – виклав кілька відео стрілянини у соціальних мережах. В одному з них він заявив, що "вже втомився натискати на курок".

Терорист встиг зробити селфі / Фото з його сторінки у соцмережах

Томма засів у торгівельному центрі, тримаючи заручників. Силовики ліквідували нападника лише через 12 годин після початку спецоперації.

Евакуація людей з торгівельного центру:

Солдат був професійний стрільцем, який в минулому виграв кілька призів на змаганнях зі стрільби.