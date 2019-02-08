Топ-5 знаменитостей с украинскими корнями, покорившие мир

Эти имена всемирно известны, хотя мы часто не догадывались об их украинских корнях. А они есть у создателя образа "Человека-паука", который всю жизнь избегал публичности. И отца психоанализа, поразившего мир своей теорией. Неутомимого продюсера, представившего культовую голливудскую ленту и ученого, влюбившего в звезды сотни тысяч людей по всему миру.

Художник, который нарисовал популярного во всем мире супергероя

Стив Дитко – американский создатель комиксов с украинскими корнями. Он является автором популярного в мире мультипликационного образа "Человек-паук". Родился в США в бедной семье эмигрантов. Мать-украинка вела домашнее хозяйство, а отец, чех по происхождению, работал столяром.

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Увлечение комиксами Стив унаследовал именно от отца. Никто и не удивился, когда однажды он сам взял в руки карандаш. А когда подрос, учился у профессионалов. Его наставником стал создатель "Бэтмена" Джерри Робинсон.

В 1956 году Стив Дитко начал сотрудничать с компанией Atlas Comics, которая позже получила название Marvel Comics. У сценариста компании Стэна Ли возникла идея создать комикс о старшекласснике, который после укуса радиоактивного паука превращается в супергероя.

Детко очень тонко изобразил неуверенного в себе мальчика, который ничем особенным не отличается и остается без внимания девушек. Это был герой, в котором тысячи ребят в США узнали себя, потому и полюбили. Позже художник с украинскими корнями самостоятельно придумывал истории и приносил сценаристу готовые комиксы, где последнему оставалось только вписать диалоги.



Стив Дитко

Продюсер, ставший легендой Голливуда

Дэвид Селзник – американский продюсер, родившийся в семье украинского эмигранта. Его отец Льюис после переезда в Лос-Анджелес открыл собственную киностудию. К работе привлекал и сына Дэвида. Школу он не слишком любил, а вот на съемочной площадке просиживал часами. Из-за этого в 16 лет его выгнали из школы. Отца эта ситуация не смутила, ведь он в то время был одним из самых богатых людей в США.

Однако, когда сыну Дэвиду было 21 год – Льюис обанкротился. После этого Дэвид Селзник работал сначала редактором, а затем помощником продюсера в студии Metro Goldwyn Mayer. Однако после бракосочетания с дочерью директора киностудии перешел работать в другую киностудию.

Молодой Селзник стал продюсером культовых лент – "Кинг-Конг", который в 1933 году потряс своими спецэффектами, "Анна Каренина" и "Обед в восемь". Всемирную известность Селзнику принесли ленты "Унесенные ветром" и "Ребекка", за которые продюсер получил "Оскар".



Девид Селзник

Ученый, раскрывавший тайны Вселенной

Карл Саган – американский астроном и ученый, который сумел столь легко объяснить сложные материи, что его понимали и дети. Его родители имели украинские корни. Мама – из городка Сасов Львовской области, папа – из Каменца-Подольского.

Саган никогда не боялся делать сенсационные заявления. Он заявил, что на Венере есть палящая пустыня. А изменения цветов на поверхности Марса он пояснил штормовыми ветрами, которые переносят пыль. С годами эти теории подтверждали.

Ученый был в составе комиссии NASA, которая определяла, куда именно сесть марсоходам "Викинг І" и "Викинг". Саган был убежден, что люди не единственные живые существа во Вселенной, поэтому старался передавать сигналы в космос. В 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико отправил радиосигнал в созвездие Геркулеса, которое расположено в 25 тысяч световых лет. В нем зашифровали информацию о Солнечной системе, человечестве и спирали ДНК.

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Передал Саган и материальные предметы – сразу четыре аппарата серии "Пионер" и "Вояджер". Они понесли с собой в неизведанные просторы рисунки с изображением человека, записи поздравлений на 55-ти языках мира, обращение генсека ООН и президента США Джимми Картера.

В 1990 году космический зонд "Вояджер-1" завершил миссию, сделав детальные изображения Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Далее он должен был двигаться по своей траектории к границе звездного пространства Солнца. Саган взамен попросил астронавтов дать зонду команду развернуться и сфотографировать космос. Тогда же сделали фотографию Земли на расстоянии 6 миллиардов километров.



Карл Саган

Ученый, ставший "отцом психоанализа"

Зигмунд Фрейд – психолог и невролог еврейского происхождения, который изучал человеческое бессознательное. Отец выдающегося ученого происходил из городка Тысменица, что в 12 километрах от Ивано-Франкиска, а мать – Из бродов Львовской области.

Либидо, комплекс Электры и комплекс Эдипа, сексуальный инстинкт, сублимация, вытеснение реального в бессознательное – теории Фрейда были настолько странными и поразительными в начале ХХ века, что сначала их просто отрицали или даже и высмеивали.

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Одно из первых его исследований – половая жизнь угрей. Имел Фрейд еще один научный интерес – кокаин. К тому же, изучал его действие на себе. Описывал, что он подавляет чувство голода, сна, усталости и повышает умственные способности.

Когда же Фрейд взялся за лечение неврозов, то обнаружил, что сеансы гипноза помогают выведать у пациентов скрытые причины их душевного беспокойства. Впоследствии обнаружил, что более эффективным методом являются свободные ассоциации – пациенты ложились на кушетку, делились ассоциациями и говорили все, что им взбредет в голову.



Зигмунд Фрейд

Журналист, ставший легендарным интервьюером

Ларри Кинг – известный американский журналист и интервьюер. Отец Ларри Кинга происходил из городка Коломыя, что в западной Украине. Эмигрировав в Штаты, открыл собственный бар, а в свободное время ходил с сыном на бейсбольные соревнования. Пока все ребята мечтали стать бейсболистами и учились отбивать мячи, Ларри закрывался в комнате и представлял из себя комментатора.

В 20 лет Кинг продавал молоко, подрабатывал почтальоном и упаковщиком бандеролей. Однако в Майами его взяли работать на радиостанцию. Правда, уборщиком. Место радиоведущего Кинг получил случайно, когда на работу не вышел один из ведущих.

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3 июля 1985 года вышла телепрограмма "Ларри Кинг вживую", которая стала одной из самых популярных и длительных программ в сети CNN. Кинг не любил долго готовиться к интервью, не читал книжек своих гостей, хотел, чтобы разговор был максимально естественным. Свои вопросы задавал в зависимости от того, какой был предыдущий ответ. Собственно, умение слушать Ларри называл главным для интервьюера.

В 1987 году у него тоже был инфаркт. Пришлось делать настолько сложную операцию, что ее отказались покрывать медицинской страховкой. Ларри чрезвычайно возмутила такая позиция, поэтому он основал собственный кардиологический фонд для пациентов, которые не могут позволить себе дорогостоящих процедур.



Лари Кинг