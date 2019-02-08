Топ-5 знаменитостей з українським корінням, які підкорили світ

Ці імена всесвітньо відомі, хоча ми часто не здогадувались про їхнє українське коріння. А воно є у творця образу "Людини-павука", який усе життя уникав публічності. І батька психоаналізу, що вразив світ своєю теорією. Невтомного продюсера, який представив культову голлівудську стрічку та науковця, що закохав у зорі сотні тисяч людей по всьому світу.

Художник, який намалював популярного у всьому світі супергероя

Стів Дітко – американський творець коміксів з українським корінням. Він є автором популярного у світі мультиплікаційного образу "Людина-павук". Народився в США у бідній сім'ї емігрантів. Мати-українка вела домашнє господарство, а батько, чех за походженням, працював столяром.

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Захоплення коміксами Стів успадкував саме від батька. Ніхто й не здивувався, коли одного дня він сам взяв до рук олівець. А коли підріс, вчився у професіоналів. Його наставником став творець "Бетмена" Джеррі Робінсон.

У 1956 році Стів Дітко почав співпрацювати із компанією Atlas Comics, яка пізніше отримала назву Marvel Comics. У сценариста компанії Стена Лі виникла ідея створити комікс про старшокласника, який після укусу радіоактивного павука перетворюється на супергероя.

Дітко дуже тонко зобразив невпевненого в собі хлопчину, який нічим особливим не вирізняється та залишається поза увагою дівчат. Це був герой, у якому тисячі хлопців у США впізнали себе, тому й полюбили. Пізніше художник з українським корінням самостійно вигадував історії і приносив сценаристу готові комікси, де останньому залишалося тільки вписати діалоги.



Стів Дітко

Продюсер, який став легендою Голлівуду

Девід Селзнік – американський продюсер, який народився у сім'ї українського емігранта. Його батько Люіс після переїзду до Лос-Анджелеса відкрив власну кіностудію. До роботи залучав й сина Девіда. Школу він не надто любив, а от на знімальному майданчику просиджував годинами. Через це у 16 років його вигнали зі школи. Батька ця ситуація не збентежила, адже він на той час був одним із найбагатших людей у США.

Однак, коли сину Девіду було 21 рік – Люіс збанкрутував. Після цього Девід Селзнік працював спершу редактором, а потім помічником продюсера у студії Metro Goldwyn Mayer. Однак після одруження з донькою директора кіностудії перейшов працювати в іншу кіностудію.

Молодий Селзнік став продюсером культових стрічок – "Кінг-Конг", який у 1933 році приголомшив своїми спецефектами, "Анна Кареніна" та "Обід о восьмій". Всесвітню популярність Сельцнику принесли стрічки "Віднесені вітром" та "Ребекка", за які продюсер отримав "Оскари".



Девід Селзнік

Науковець, який розкривав таємниці Всесвіту

Карл Саган – американський астроном і науковець, який зумів настільки легко пояснити складні матерії, що його розуміли й діти. Його батьків мали українське коріння. Мама – з містечка Сасів Львівської області, тато – з Кам'янця-Подільського.

Саган ніколи не боявся робити сенсаційні заяви. Він заявив, що на Венері є палюча пустеля. А зміни кольорів на поверхні Марса він пояснив штормовими вітрами, які переносять пилюку. З роками ці теорії підтверджували.

Науковець був у складі комісії NASA, яка визначала, куди саме приземлитись марсоходам "Вікінг один" та "Вікінг два". Саган був переконаний, що люди не єдині живі істоти у Всесвіті, тому намагався передавати сигнали в космос. У 1974 році з обсерваторії Аресибо в Пуерто-Рико відправив радіосигнал до сузір'я Геркулеса, яке розташоване за 25 тисяч світлових років. У ньому зашифрували інформацію про сонячну систему, людство та спіраль ДНК.

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Передав Саган і матеріальні предмети – одразу чотири апарати серії "Піонер" та "Вояджер". Вони понесли із собою в незвідані простори малюнки із зображенням людини, записи привітань 55-ти мовами світу, звернення генсека ООН і президента США Джиммі Картера.

У 1990 році космічний зонд "Вояджер-1" завершив місію, зробивши детальні зображення Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна. Далі він мав рухатися своєю траєкторією до кордону зоряного простору Сонця. Саган натомість попросив астронавтів дати зонду команду розвернутись і сфотографувати космос. Тоді ж зробили світлину Землі на відстані 6 мільярдів кілометрів.



Карл Саган

Вчений, який став "батьком психоаналізу"

Зігмунд Фрейд – психолог і невролог єврейського походження, який вивчав людське несвідоме. Батько видатного науковця походив з містечка Тисмениця, що за 12 кілометрів від Івано-Франкіська, а мати – з Бродів Львівської області.

Лібідо, комплекс Електри та комплекс Едіпа, сексуальний інстинкт, сублімація, витіснення реального у несвідоме – теорії Фрейда були настільки дивними та разючими на початку ХХ століття, що спершу їх просто заперечували або ж і висміювали.

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Одне з перших його досліджень – статеве життя вугрів. Мав Фрейд ще одне наукове зацікавлення – кокаїн. До того ж, вивчав його дію на собі. Описував, що він пригнічує відчуття голоду, сну, втоми та підвищує розумові здібності.

Коли ж Фрейд взявся за лікування неврозів, то виявив, що сеанси гіпнозу допомагають вивідати у пацієнтів приховані причини їх душевного неспокою. Згодом виявив, що ефективнішим методом є вільні асоціації – пацієнти лягали на канапу, ділились асоціаціями та говорили все, що їм спаде на думку.



Зігмунд Фрейд

Журналіст, який став легендарним інтерв'юером

Ларрі Кінг – відомий американський журналіст та інтерв'юер. Батько Ларрі Кінга походив з містечка Коломия, що в західній Україні. Емігрувавши до Штатів, відкрив власний бар, а у вільний час ходив із сином на бейсбольні змагання. Доки всі хлопці мріяли стати бейсболістами і вчились відбивати м'ячі, Ларрі зачинявся у кімнаті і вдавав із себе коментатора.

У 20 років Кінг продавав молоко, підпрацьовував листоношею та пакувальником бандеролей. Однак у Маямі його взяли працювати на радіостанцію. Щоправда, прибиральником. Місце радіоведучого Кінг отримав випадково, коли на роботу не вийшов один із ведучих.

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3 липня 1985 року вийшла телепрограма "Ларрі Кінг наживо", яка стала однією з найбільш популярних та довготривалих програм у мережі CNN. Кінг не любив довго готуватись до інтерв'ю, не читав книжок своїх гостей, хотів, аби розмова була максимально природною. Свої питання ставив залежно від того, якою була попередня відповідь. Власне, вміння слухати Ларрі називав головним для інтерв'юера.

У 1987 році у нього теж був інфаркт. Довелось робити настільки складну операцію, що її відмовились покривати медичною страховкою. Ларрі надзвичайно обурила така позиція, тож заснував власний кардіологічний фонд для пацієнтів, які не можуть дозволити собі дорогих процедур.



Ларі Кінг