Объявления тревоги не было
Студенты Пермского государственного университета рассказали, что когда нападавший начал стрелять, объявление тревоги не сработало. Сообщений о стрельбе не было и на местном радио.
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Студенты присылали сообщения о стрельбе друг другу. Получали они их во время пар.
Все напугались, начали что-то делать. Сначала мы заставили партами двери в аудиторию, потому что они не закрывались изнутри. Потом преподаватель сказал, что мы можем попытаться убежать, пока есть возможность. Мы быстро собрали вещи и выбежали из западного корпуса,
– рассказала студентка.
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Также известно, что вход на территорию университета свободный, поэтому любой мог зайти внутрь. Вероятно, именно охранник стал первой жертвой стрелка.
Группа студента Льва Зенкова во время стрельбы тоже забаррикадировалась в аудитории. "Мы ждали того, что будет", – рассказал парень телеканалу "112".
"Я вышел за кофе и прямо на него. Закрылся внутри, а он шмальнул в дверь", – поделился другой студент.
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В сети также опубликовали щемящее видео отца с дочкой. Девушке удалось выбраться с территории вуза целой. На улице возле университета ее встретил отец и начал успокаивать.
"Все, успокойся. Все хорошо", – он прижимал ее и целовал в голову. Студентка в то время плакала.
Смотрите видео встречи отца и дочери возле Пермского университета:
Подробности стрельбы в России
- Утром 20 сентября неизвестный зашел на территорию университета и начал стрелять.
- Сейчас известно о 8 погибших и еще по меньшей мере 24 пострадавших. У 19 из них – огнестрельные ранения.
- По данным СМИ, стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров. Во время задержания его сильно ранили. Губернатор Пермского края заявил, что парень умер, в то же время вуз сообщение о ликвидации нападавшего удалил. Поэтому пока неизвестно – жив он или мертв.