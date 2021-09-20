Объявления тревоги не было

Студенты Пермского государственного университета рассказали, что когда нападавший начал стрелять, объявление тревоги не сработало. Сообщений о стрельбе не было и на местном радио.

Важно Стрельба в Пермском университете и смерть нападавшего: все, что известно

Студенты присылали сообщения о стрельбе друг другу. Получали они их во время пар.

Все напугались, начали что-то делать. Сначала мы заставили партами двери в аудиторию, потому что они не закрывались изнутри. Потом преподаватель сказал, что мы можем попытаться убежать, пока есть возможность. Мы быстро собрали вещи и выбежали из западного корпуса,

– рассказала студентка.

Студенты убегали из Университета: видео

Также известно, что вход на территорию университета свободный, поэтому любой мог зайти внутрь. Вероятно, именно охранник стал первой жертвой стрелка.

Группа студента Льва Зенкова во время стрельбы тоже забаррикадировалась в аудитории. "Мы ждали того, что будет", – рассказал парень телеканалу "112".

"Я вышел за кофе и прямо на него. Закрылся внутри, а он шмальнул в дверь", – поделился другой студент.



Студенты нашли гильзы от оружия

В сети также опубликовали щемящее видео отца с дочкой. Девушке удалось выбраться с территории вуза целой. На улице возле университета ее встретил отец и начал успокаивать.

"Все, успокойся. Все хорошо", – он прижимал ее и целовал в голову. Студентка в то время плакала.

Смотрите видео встречи отца и дочери возле Пермского университета:

Подробности стрельбы в России