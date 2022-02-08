Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 3 095 детей и 955 медицинских работников, сообщает 24 канал.
Днем ранее Сокращение самоизоляции, когда отменят маски
Суточный прирост новых больных по стране:
- город Киев – 2 862;
- Винницкая область – 857;
- Волынская область – 1 138;
- Днепропетровская область – 1 960;
- Донецкая область – 1 532;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 786;
- Запорожская область – 1 262;
- Ивано-Франковская область – 540;
- Киевская область – 1 113;
- Кировоградская область – 328;
- Луганская область – 727;
- Львовская область – 2 336;
- Николаевская область – 862;
- Одесская область – 3921;
- Полтавская область – 1264;
- Ровненская область – 1827;
- Сумская область – 1 555;
- Тернопольская область – 1 415;
- Харьковская область – 2 022;
- Херсонская область – 9 63;
- Хмельницкая область – 1 210;
- Черкасская область – 1 169;
- Черновицкая область – 968;
- Черниговская область – 997.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько людей протестировали
В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирования на коронавирус различными методами, в частности, методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Сколько в Украине провели прививок против COVID-19 и какими препаратами
Источник: Минздрав
Вчера, 7 февраля, против коронавируса вакцинировали 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 украинцев, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу – 543 человека, а бустерную дозу – 14 973.
Всего в стране провели 30 782 527 COVID-прививок.
Ляшко объяснил, почему в Украине сократили срок самоизоляции
Источник: 24 канал
В Министерстве здравоохранения сообщили, что срок самоизоляции при COVID-19 сократили. Теперь он составляет до 5 дней от первых симптомов или положительного ПЦР-теста.
Первой причиной глава Минздрава назвал особенности новой волны COVID-19. Говорится о росте количества инфицированных и умеренном количестве госпитализированных.
Это позволит сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, имеющих легкое течение болезни.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 8 февраля
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 8 февраля в мире обнаружили более 397 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.
Исследование коронавируса
У кого чаще всего исчезает обоняние при коронавирусе
Источник: medRxiv
К исследованию привлекли 3439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью этих симптомов.
У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус.
Все переболевшие COVID-19 должны следить за симптомами в течение года
Источник: Nature Medicine
Люди, которые переболели COVID-19, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до года после инфицирования. К таким осложнениям относятся: нарушения сердечного ритма, воспаление сердца, образование тромбов, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечный приступ, сердечная недостаточность или даже смерть.
Ученые обнаружили, что люди, которые заразились COVID-19, на 72% чаще страдали ишемической болезнью сердца, на 63% чаще имели сердечный приступ и на 52% чаще перенесли инсульт.
Подробнее об этом Почему все переболевшие на COVID-19 должны внимательно следить за симптомами в течение года