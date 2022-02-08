Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 3 095 детей и 955 медицинских работников, сообщает 24 канал.

Днем ранее Сокращение самоизоляции, когда отменят маски

Суточный прирост новых больных по стране:

  • город Киев – 2 862;
  • Винницкая область – 857;
  • Волынская область – 1 138;
  • Днепропетровская область – 1 960;
  • Донецкая область – 1 532;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 786;
  • Запорожская область – 1 262;
  • Ивано-Франковская область – 540;
  • Киевская область – 1 113;
  • Кировоградская область – 328;
  • Луганская область – 727;
  • Львовская область – 2 336;
  • Николаевская область – 862;
  • Одесская область – 3921;
  • Полтавская область – 1264;
  • Ровненская область – 1827;
  • Сумская область – 1 555;
  • Тернопольская область – 1 415;
  • Харьковская область – 2 022;
  • Херсонская область – 9 63;
  • Хмельницкая область – 1 210;
  • Черкасская область – 1 169;
  • Черновицкая область – 968;
  • Черниговская область – 997.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько людей протестировали

В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирования на коронавирус различными методами, в частности, методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Сколько в Украине провели прививок против COVID-19 и какими препаратами

Источник: Минздрав

Вчера, 7 февраля, против коронавируса вакцинировали 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 украинцев, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу – 543 человека, а бустерную дозу – 14 973.

Всего в стране провели 30 782 527 COVID-прививок.

Ляшко объяснил, почему в Украине сократили срок самоизоляции

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения сообщили, что срок самоизоляции при COVID-19 сократили. Теперь он составляет до 5 дней от первых симптомов или положительного ПЦР-теста.

Первой причиной глава Минздрава назвал особенности новой волны COVID-19. Говорится о росте количества инфицированных и умеренном количестве госпитализированных.

Это позволит сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, имеющих легкое течение болезни.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 февраля в мире обнаружили более 397 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.

Исследование коронавируса

У кого чаще всего исчезает обоняние при коронавирусе

Источник: medRxiv

К исследованию привлекли 3439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью этих симптомов.

У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус.

Все переболевшие COVID-19 должны следить за симптомами в течение года

Источник: Nature Medicine

Люди, которые переболели COVID-19, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до года после инфицирования. К таким осложнениям относятся: нарушения сердечного ритма, воспаление сердца, образование тромбов, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечный приступ, сердечная недостаточность или даже смерть.

Ученые обнаружили, что люди, которые заразились COVID-19, на 72% чаще страдали ишемической болезнью сердца, на 63% чаще имели сердечный приступ и на 52% чаще перенесли инсульт.

Подробнее об этом Почему все переболевшие на COVID-19 должны внимательно следить за симптомами в течение года