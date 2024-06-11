Также по определенным признакам в его облике придирчивые наблюдатели отличают настоящего Путина от его двойников. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, обратив внимание на характерные изменения на лице российского диктатора.
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Что за болезнь
На веке левого глаза Путина появились припухлость и покраснение. Жирнов заметил эти изменения еще год назад.
Для меня это признак, по которому я определял настоящего Путина показывают или его двойника. У настоящего всегда была эта припухлость на левом глазу,
– сказал бывший сотрудник КГБ.
Когда же он выступал недавно на форуме в Санкт-Петербурге, показалось, что эта опухоль увеличилась.
На своей официальной фотографии Путин появляется с этой припухлостью. Я разместил это фото на своей странице в сети и попросил прокомментировать специалистов: что это за болезнь у Путина и насколько она страшна и опасна для него,
– отметил Жирнов.
Как выяснилось, эта опухоль – старческая болезнь, когда опускается веко. Иногда подкожный жир под веком распределяется неравномерно и концентрируется в определенных местах. Если присмотреться, то у Путина и на веке правого глаза также есть такая припухлость, но меньшего размера.
Плохая новость
Как отметили специалисты, можно избавиться от этой проблемы, если сделать эстетическую операцию и отсосать лишний жир.
Это хорошая новость для Путина, что это не страшная болезнь. Однако это плохая новость для нас, что только эстетический недостаток,
– отметил Сергей Жирнов.
Путин, по его словам, может сделать операцию и избавиться от опухоли – эта операция не сложная и не длительная. Однако любое вмешательство может быть опасным, потому что можно подхватить какую-то инфекцию. Поэтому, возможно, ему порекомендовали врачи не рисковать.
Больше о болезнях Путина
- В ГУР неоднократно комментировали состояние здоровья главы Кремля. В частности глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял о том, что Путин серьезно болен раком. Впервые он об этом говорил в 2021 году, а в 2023-м Буданов подтвердил свои слова.
- Также журналисты западных СМИ обратили внимание на поведение Путина. Во время совещания с подчиненными он не мог "унять" свою левую руку, даже делал попытки удержать ее правой рукой.
- Ранее издание The Sun писало, что у Путина диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии. Однако она быстро прогрессирует. Также журналисты сообщали, что российский диктатор предположительно болеет раком поджелудочной железы.