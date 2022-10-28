В мае 2019 года пьяные полицейские во время отдыха застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. В четверг, 27 октября, адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз сообщил, что суд продлил меры пресечения еще на два месяца. Наказание отбывают четверо полицейских.

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Согласно приговору суда, главный обвиняемый бывший полицейский Иван Приходько останется под стражей, Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец – под залогом, а сын Петровца – под обязательством матери.

Напомним, что подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Ивану Приходько уже продолжали арест на 2 месяца. Ранее продолжение меры пресечения было под угрозой из-за коронавируса у мужчины.

Я очень переживала, чтобы этот суд вообще прошел. Ведь свет выключают, сирены постоянно. А когда сирены, то ничего не работает,

– сказала бабушка мальчика Александра Тлявова.

Какая позиция адвокатов

Адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз заявил, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию.

По его словам, ходатайство прокурора имеет трехлетнюю давность, меняются только даты. Экспертиза производится, а человек сидит под стражей.

"Какие риски могут быть три года подряд?" – прокомментировал Чевгуз.

Он добавил, что получил решение Европейского суда по правам человека относительно "неразумных сроков" содержания под стражей своего подзащитного. Документ из ЕСПЧ планирует добавить к апелляции.

Какие результаты экспертизы

По предварительной информации, следующее заседание состоится 29 ноября. На нем эксперты МВД должны огласить результаты дополнительной экспертизы. Она должна была установить точное положение мальчика в момент ранения и определить, возможен ли рикошет пули от столба.

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