В мае 2019 года пьяные полицейские во время отдыха застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова. В четверг, 27 октября, адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз сообщил, что суд продлил меры пресечения еще на два месяца. Наказание отбывают четверо полицейских.
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Как будут отбывать наказание виновные
Согласно приговору суда, главный обвиняемый бывший полицейский Иван Приходько останется под стражей, Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец – под залогом, а сын Петровца – под обязательством матери.
Напомним, что подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Ивану Приходько уже продолжали арест на 2 месяца. Ранее продолжение меры пресечения было под угрозой из-за коронавируса у мужчины.
Я очень переживала, чтобы этот суд вообще прошел. Ведь свет выключают, сирены постоянно. А когда сирены, то ничего не работает,
– сказала бабушка мальчика Александра Тлявова.
Какая позиция адвокатов
Адвокат Ивана Приходько Виктор Чевгуз заявил, что с решением не согласен и будет подавать апелляцию.
По его словам, ходатайство прокурора имеет трехлетнюю давность, меняются только даты. Экспертиза производится, а человек сидит под стражей.
"Какие риски могут быть три года подряд?" – прокомментировал Чевгуз.
Он добавил, что получил решение Европейского суда по правам человека относительно "неразумных сроков" содержания под стражей своего подзащитного. Документ из ЕСПЧ планирует добавить к апелляции.
Какие результаты экспертизы
По предварительной информации, следующее заседание состоится 29 ноября. На нем эксперты МВД должны огласить результаты дополнительной экспертизы. Она должна была установить точное положение мальчика в момент ранения и определить, возможен ли рикошет пули от столба.
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно
- Трагедия произошла 31 мая 2019 в Переяславе-Хмельницком. Двое полицейских, их друг и подросток отдыхали на одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам.
- Жена полицейского Владимира Петровца, которого вместе с Иваном Приходько подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, цинично заявила, что вина за смерть ребенка частично лежит и на родителях мальчика.
- 4 июня 2019 года суд избрал меру пресечения полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько. Тогда суд назначил обоим арест на два месяца без права внесения залога.
- 16 мая 2022 г. во время очередного суда обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова просили отпустить на фронт. Однако суд решил продлить обвиняемым меры пресечения.
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