Убийство Виталия Олешко "Сармата": четверым задержанным объявили подозрение

Четверым ранее задержанным гражданам объявлено подозрение о совершении умышленного убийства в Бердянске 43-летнего местного активиста и бывшего участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

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Четырем лицам сообщено о подозрении за п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области,

– говорится в сообщении.

Он отметил, что злоумышленники были задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области 31 июля – в день совершения убийства Олешко.

"Сейчас в Бердянский горрайонный суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – написал Лысенко.

В указанном уголовном производстве продолжаются следственные действия. Ход расследования контролируется прокуратурой Запорожской области.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Позже в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.