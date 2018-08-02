Вбивство Віталія Олешка "Сармата": чотирьом затриманим оголосили підозру

Чотирьом затриманим раніше громадянам оголошено підозру про скоєння умисного вбивства в Бердянську 43-річного місцевого активіста та колишнього учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

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Чотирьом особам повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства активіста в Бердянську Запорізької області,

– йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що зловмисники були затримані відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області 31 липня – у день скоєння вбивства Олешка.

"Наразі до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – написав Лисенко.

У вказаному кримінальному провадженні тривають слідчі дії. Хід розслідування контролюється прокуратурою Запорізької області.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.