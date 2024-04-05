5 апреля ночью враг обстрелял Покровск. Под ударом оказался офис “Врачей без границы”.

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Одни руины

По данным местной прокуратуры, бить по городу оккупанты начали около 3:00. Враг сознательно ударил по частному сектору и жилым домам.

В частности, противник попал в офис "Врачей без границ" – международной независимой организации, которая оказывает помощь пострадавшим во время вооруженных конфликтов и катастроф. Как сообщили в пресс-службе сообщества, здание разбомблено и полностью разрушено.

К счастью, работники организации не пострадали.

Мы осуждаем атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в Донецкой области ... Атака на наш офис – далеко не единичный случай,

– заявила Винченцо Порпилья, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине.

Она добавила, что удары именно по гражданским объектам – характерная черта российских воздушных нападений.

Что осталось от офиса "Врачей без границы" в Донецкой области / Фото Médecins Sans Frontières

Среди раненых – 14-летний мальчик

В результате обстрела Покровска ранения получили пятеро местных жителей. Это четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин.

Повреждения получили несколько частных домохозяйств.

Пока неизвестно точно, какое оружие использовал враг для ударов.

Последствия обстрела Покровска / Фото прокуратура

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