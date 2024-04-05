5 апреля ночью враг обстрелял Покровск. Под ударом оказался офис “Врачей без границы”.
Смотрите также Россия атаковала Запорожье: в США назвали ракетный удар "ужасной тактикой"
Одни руины
По данным местной прокуратуры, бить по городу оккупанты начали около 3:00. Враг сознательно ударил по частному сектору и жилым домам.
В частности, противник попал в офис "Врачей без границ" – международной независимой организации, которая оказывает помощь пострадавшим во время вооруженных конфликтов и катастроф. Как сообщили в пресс-службе сообщества, здание разбомблено и полностью разрушено.
К счастью, работники организации не пострадали.
Мы осуждаем атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в Донецкой области ... Атака на наш офис – далеко не единичный случай,
– заявила Винченцо Порпилья, координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине.
Она добавила, что удары именно по гражданским объектам – характерная черта российских воздушных нападений.
Что осталось от офиса "Врачей без границы" в Донецкой области / Фото Médecins Sans Frontières
Среди раненых – 14-летний мальчик
В результате обстрела Покровска ранения получили пятеро местных жителей. Это четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин.
Повреждения получили несколько частных домохозяйств.
Пока неизвестно точно, какое оружие использовал враг для ударов.
Последствия обстрела Покровска / Фото прокуратура
Баллистический удар по Запорожью: что известно
- 5 апреля враг дважды ударил по Запорожью. Первые взрывы раздавались после обеда. Тогда противник выпустил три баллистические ракеты.
- В ОВА сообщили о 2 погибших и 6 раненых.
- Впоследствии вечером россияне снова нанесли удар по городу двумя ракетами.
- По последним данным, атака унесла жизни 4 человек, а более 20 человек травмированы.
- Среди раненых – журналистки "Укринформа" и "ТСН"
- Повреждены одно учебное заведение, четыре заведения торговли и почти 30 жилых домов.