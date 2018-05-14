Умерла восьмилетняя девочка, на которую упала бетонная стена в Донецкой области
В Доброполье Донецкой области в реанимации умерла 8-летняя девочка, которая накануне получила тяжелые травмы в результате обвала бетонной стены возле подъезда многоэтажки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Читайте также: На Ровенщине утонул двухлетний мальчик, пока родители праздновали в кафе
К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром, 14 апреля, девочка умерла,
– говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины трагедии.
Напомним, в воскресенье, 13 мая, в Доброполье упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки, в результате чего пострадали четверо детей, среди которых 8-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.