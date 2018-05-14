Умерла восьмилетняя девочка, на которую упала бетонная стена в Донецкой области

В Доброполье Донецкой области в реанимации умерла 8-летняя девочка, которая накануне получила тяжелые травмы в результате обвала бетонной стены возле подъезда многоэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром, 14 апреля, девочка умерла,

– говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все причины трагедии.

Напомним, в воскресенье, 13 мая, в Доброполье упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки, в результате чего пострадали четверо детей, среди которых 8-летняя девочка, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.