Померла восьмирічна дівчинка, на яку впала бетонна стіна на Донеччині

У Добропіллі, що на Донеччині, в реанімації померла 8-річна дівчинка, яка напередодні отримала тяжкі травми внаслідок обвалу бетонної стіни біля під‘їзду багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

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На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, сьогодні вранці, 14 квітня, дівчинка померла,

– йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 "Службова недбалість" Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини трагедії.

Нагадаємо, у неділю, 13 травня, у Добропіллі впала бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки, внаслідок чого постраждали четверо дітей, серед яких 8-річна дівчинка, що отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні.