Полицейские привлекли ее к ответственности, ведь женщина оставила ребенка без должного присмотра. Наказали ли мать, в полиции не уточнили.

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Мать напоила маленького сына алкоголем

В одном из телеграмм-каналов 8 марта правоохранители обнаружили видео, на котором ребенок пьет слабоалкогольный напиток в присутствии взрослых. Одна из женщин уверяла, что он безалкогольный, однако на банке было указано 2,5% алкоголя.

Полицейские оперативно установили всех участников происшествия. Оказалось, что мальчик находился со своей матерью, лишенной родительских прав. Воспитанием ребенка занимается опекун – родственница матери.

В отношении нее правоохранители составили административный протокол за "неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию детей". Такое правонарушение влечет предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.

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В Тернопольской области женщина утопила в туалете новорожденную

В Тернопольской области женщина родила в туалете. После этого она утопила новорожденную дочь в унитазе. Злоумышленница не хотела иметь ребенка, поэтому она скрывала беременность.

Обвиняемая признала свою вину в суде. Женщина призналась в содеянном и объяснила, что во время и после родов находилась в стрессовом состоянии.

Суд учел все факторы и признал ее виновной в умышленном убийстве ребенка. Однако обвиняемую освободили от отбывания наказания и назначили полтора года испытательного срока.