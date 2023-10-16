Инцидент произошел в конце апреля 2023 года, однако известно о нем стало в июне. Злоумышленник признался в совершенном только тогда, когда правоохранители собрали неопровержимые доказательства.

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Дедушка и внук постоянно конфликтовали

В апреле между внуком и дедушкой разразилась ссора, которая закончилась стрельбой. В ходе спора 84-летний мужчина схватил охотничье ружье и дважды выстрелил в 41-летнего внука. Он получил смертельные ранения в грудь и голову.

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело внука в своем дворе. Всем, кто интересовался внезапным исчезновением внука, дедушка рассказывал – мол, пошел служить в ВСУ.

Правоохранители собрали неопровержимые доказательства совершенного преступления и выдвинули 84-летнему мужчине обвинения. Лишь когда правоохранители собрали все доказательства, мужчина рассказал о мотивах убийства. Он объяснил, что накопил много обиды на внука, потому что тот постоянно пьянствовал и выносил имущество из дома. О постоянных ссорах между членами семьи рассказали и соседи.

Дело уже направили в суд. Следует отметить, что дедушке грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время 84-летний мужчина находится в следственном изоляторе.

Полиция направила дело в суд: смотрите видео

В Одесской области мужчина застрелил внука / Фото ГУНП в Одесской области

В Черкасской области мужчина устроил стрельбу на заводе

В Черкасской области мужчина устроил стрельбу на водочном заводе. Местный 41-летний житель Каменки принес на производство пистолет и стал стрелять. В результате стрельбы пострадали несколько человек – они получили ранения конечностей и телесные повреждения.

Нарушителя оперативно задержали и отправили под домашний арест. В настоящее время следователи направили дело в суд. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.