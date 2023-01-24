Об этом 24 января рассказали в Государственном бюро расследований. Отмечается, что о планировании убийства было известно заранее.

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"Работники ДБР установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды. Чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей Бюро", – сообщили в ДБР.

Что известно о подготовке убийства

Бюро установило, что местный чиновник решил нанять киллера, который за 5 тысяч долларов убил бы бизнесмена. Деньги он планировал передать двумя частями.

ДБР инсценировало убийство: смотрите видео

Залог за убийство чиновник передал еще в декабре 2022 года. Остальное обещал предоставить после преступления. Он хотел убедиться, что киллер проделал свою работу и получить фотографии с убитым мужчиной.

Работники ДБР имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с "трупом", а также некоторые личные вещи потерпевшего, – рассказали в ведомстве.

Что угрожает чиновнику

Чиновник получил сообщение о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Заказчику убийства выбирают меру пресечения и устанавливают возможных соучастников.

Еще одна операция ДБР

Бюро разоблачило преступную схему хищения продуктов для военных. Организатором схемы стало одно из частных предприятий Днепропетровской области, которое только за полгода получило военных подрядов более чем на 2 миллиарда гривен.

ДБР провело около 70 обысков. Отмечали, что предприниматели отмечали определенное количество продуктов, но в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток они перепродавали.