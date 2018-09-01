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В "ДНР" отменили День Знаний из-за смерти Захарченко

81 Читати новину українською
Захарченко
Захарченко / Фото из открытых источников

В псевдореспублике ДНР отменили мероприятия по случаю 1 сентября из-за смерти главаря Александра Захарченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

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"В связи с сегодняшними событиями в Донецке торжественные мероприятия к 1 сентября в Донецке отменены. Обещают, что перенесут на понедельник", – написал Лисянский.

В свою очередь подконтрольное пророссийским боевикам издание сообщает со ссылкой на "министерство образования ДНР", что начало учебного года перенесли на вторник, 4 сентября. "В связи с объявленным в Республике трауром занятия в школах Донецкой народной Республики начнутся 4 сентября", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. 

Теги: Новости Украины Новости Донецка Убийство Захарченко
Источник: 24 канал
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