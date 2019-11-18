В США мужчина расстреливал людей вблизи супермаркета: есть погибшие
В США неизвестный начал стрельбу возле супермаркета "Волмарт". В результате инцидента, который произошел в городке Дункан, штат Оклахома, погибли 3 человека.
Одним из погибших был сам стрелок, сообщает местное издание The Duncan Banner.
К слову: В РФ студент устроил расстрел в колледже и покончил с собой: видео 18+
Кроме самого стрелка, погибли также мужчина и женщина. Из-за стрельбы в городе закрыли школы. Впрочем полиция не советовала родителям забирать в это время своих детей, поскольку их не выпустят из школ из-за протокола блокировки.
Издание The Guardian также сообщало, что стрельба произошла не в самом супермаркете, а на парковке возле него. На этом месте полиция даже нашла ружье.
Житель Дункана Аарон Гэлтон рассказал, что именно он находился в супермаркете, когда услышал звуки выстрелов на парковке рядом. Выйдя на улицу, он увидел стрелка, который пытался наложить на себя руки. Об этом пишет издание USA Today.
Что известно о предыдущих стрельбах в американских супермаркетах
В течение 3-4 августа, всего за одни сутки, в США произошла череда кровавых расстрелов, жертвами которых стали десятки мирных жителей.
- Все началось в супермаркете "Волмарт" в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате стрельбы погибли 20 человек, а еще по меньшей мере 26 получили ранения.
- Всего через несколько часов похожая трагедия случилась в городе Дайтоне, штат Огайо. 24-летний парень из собственного АК-47 убил 9 человек, еще 27 человек получили ранения.
- Третья за сутки стрельба произошла в городе Чикаго. В результате действий стрелка, который открыл огонь из собственного авто, припаркованного возле детской площадки, 7 человек получили ранения.