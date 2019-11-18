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      В США мужчина расстреливал людей вблизи супермаркета: есть погибшие

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      В США мужчина убил двух человек и покончил с собой / usatoday.com

      В США неизвестный начал стрельбу возле супермаркета "Волмарт". В результате инцидента, который произошел в городке Дункан, штат Оклахома, погибли 3 человека.

      Одним из погибших был сам стрелок, сообщает местное издание The Duncan Banner.

      К слову: В РФ студент устроил расстрел в колледже и покончил с собой: видео 18+

      Кроме самого стрелка, погибли также мужчина и женщина. Из-за стрельбы в городе закрыли школы. Впрочем полиция не советовала родителям забирать в это время своих детей, поскольку их не выпустят из школ из-за протокола блокировки.

      Издание The Guardian также сообщало, что стрельба произошла не в самом супермаркете, а на парковке возле него. На этом месте полиция даже нашла ружье.

      Житель Дункана Аарон Гэлтон рассказал, что именно он находился в супермаркете, когда услышал звуки выстрелов на парковке рядом. Выйдя на улицу, он увидел стрелка, который пытался наложить на себя руки. Об этом пишет издание USA Today.

      Что известно о предыдущих стрельбах в американских супермаркетах

      В течение 3-4 августа, всего за одни сутки, в США произошла череда кровавых расстрелов, жертвами которых стали десятки мирных жителей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Стрельба Новости США
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