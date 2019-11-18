У США чоловік розстрілював людей поблизу супермаркету: є загиблі

У США невідомий розпочав стрілянину біля супермаркету "Волмарт". Внаслідок інциденту, який трапився у містечку Дункан, штат Оклахома, загинули 3 осіб.

Одним з загиблих був сам стрілок, повідомляє місцеве видання The Duncan Banner.

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Крім самого стрілка, загинули також чоловік та жінка. Через стрілянину у місці закрили школи. Втім поліція не радила батькам забирати у цей час своїх дітей, позаяк їх не випустять зі шкіл через протокол блокування.

Видання The Guardian також повідомляло, що стрілянина трапилася не у самому супермаркеті, а на парковці біля нього. На цьому місці поліція навіть знайшла рушницю.

Мешканець Дункана Аарон Гелтон розповів, що саме перебував у супермаркеті, коли почув звуки пострілів на парковці поряд. Вийшовши на вулицю, він побачив стрілка, який саме намагався накласти на себе руки. Про це пише видання USA Today.

Що відомо про попередні стрілянини в американських супермаркетах

Протягом 3-4 серпня, всього за одну добу, у США трапилась низка кривавих розстрілів, жертвами яких стали десятки мирних мешканців.