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      В Таиланде мужчина расстрелял свою семью после празднования Нового года

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      В Таиланде мужчина расстрелял свою семью после празднования Нового года
      В Таиланде мужчина расстрелял свою семью после празднования Нового года / Фото из открытых источников

      В Таиланде мужчина застрелил шестерых членов своей семьи, среди которых было двое малолетних детей после новогодней вечеринки. А потом покончил с собой.

      Инцидент произошел в северной провинции Чумпхон, сообщает сайт The Mirror.

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      41-летний Сучип Сорнсунг поссорился со своей семьей после того, как вернулся домой с новогодней вечеринки домой. Злой мужчина начал стрелять, в частности среди его жертв были две дочери 6 и 9 лет. Затем мужчина повернул оружие на себя и выстрелил.

      Согласно показаниям свидетелей, мужчина не был пьян. В полиции подозревают, что его гнев пробудился из-за устаревших проблем с семьей его жены. Известно, что мужчина имел судимость, связанную с наркотиками, и ранее был заключен.

      Как сообщается, один человек пережил инцидент, но получил травму.

      К слову, в новогодний вечер в Амстердаме была проведена частичная эвакуация главного голландского аэропорта Схипхол. 51-летний канадец угрожал взрывом в зале отправления.

      Теги: Жертвы Самоубийство Таиланд Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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